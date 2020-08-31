Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Demet Akbağ, 20 yıllık hayat arkadaşını yürek burkan sözlerle andı. Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti. Eşi Zafer Çika ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ’nın, paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 31.8.2020 05:57Son Güncelleme: 31.8.2020 07:03ABONE OL
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Demet Akbağ’dan yürek burkan paylaşım! Eşi Zafer Çika’yı sosyal medyadan böyle andı!