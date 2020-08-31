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’dan ! Eşi ’yı sosyal medyadan böyle andı!

Eşi 'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu , hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Demet Akbağ, 20 yıllık hayat arkadaşını sözlerle andı. Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde 'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti. Eşi Zafer Çika ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ’nın, paylaşımına çok sayıda ve geldi.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 05:57 Son Güncelleme: 31.8.2020 07:03 ABONE OL
Demet Akbağ’dan yürek burkan paylaşım! Eşi Zafer Çika’yı sosyal medyadan böyle andı!
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Demet Akbağ’dan yürek burkan paylaşım! Eşi Zafer Çika’yı sosyal medyadan böyle andı!
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