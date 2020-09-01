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oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

Yakışıklı oyuncu başrol olduğu dizisinden sonra oldukça farklı bir rol ile geri dönüyor. Uzun süredir keyif aldığı şeylere vakit ayıran ve ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy yeni projesinde ailesinin geçimini sağlayan bir babayı oynayacak.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 12:37 Son Güncelleme: 1.9.2020 13:38 ABONE OL
Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

projesi sonrasında uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyif aldığı şeylere vakit ayırdığını gösteren yeniden setlere döndü. 2021 yılında vizyona gireceği söylenen yeni filmi için kamera karşısına geçen oyuncunun film çekimleri Eylül ayının sonuna kadar sürecek.

Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

Uzun süredir keyif aldığı şeylere vakit ayıran ve ekranlardan uzak olan yeni projesinde ailesinin geçimini sağlayan bir babayı oynayacak.

Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

Hayranları şimdiye kadar hep kadınların kalbini çalan yakışıklı erkek olarak izledikleri 'u bu defa ailesinin geçimini sağlayan bir baba olarak izleyecek.

Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

Oğlu ile çöp toplayıcı bir babayı oynayacak olan Ulusoy, kendisi için farklı bir deneyim olacağını belirtti.

Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...

Filmde, oyuncuya Selen Öztürk eşlik edecek.

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Çağatay Ulusoy çöpçü oluyor! Çağatay Ulusoy bu kez hayranlarını ters köşe yapacak...
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