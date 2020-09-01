Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli videolar yayınlayan Bürsin sosyal medya hesabından da paylaşmaya devam ediyor. İşte Kerem Bürsin'in eğlenceli anları...