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’in eğlenceli anları

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran 'in adı rol arkadaşı  ile anılmıştı. Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli videolar yayınlayan Bürsin hesabından da paylaşmaya devam ediyor. İşte Kerem Bürsin'in eğlenceli anları...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 21:45 Son Güncelleme: 1.9.2020 21:46 ABONE OL
Kerem Bürsin’in eğlenceli anları

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran 'in adı rol arkadaşı ile anılmıştı. Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli videolar yayınlayan Bürsin hesabından da paylaşmaya devam ediyor. İşte Kerem Bürsin'in eğlenceli anları...

Kerem Bürsin’in eğlenceli anları

'le kamera karşısına geçen son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hande Erçel başta olmak üzere sette oyuncu arkadaşlarıyla bol bol eğlenceli videolar yayınlayan Bürsin bu defa şarkı söylerken çekilen görüntülerini yayınladı.

Kerem Bürsin’in eğlenceli anları

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Kerem Bürsin'den eğlenceli performans | Video

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Kerem Bürsin’in eğlenceli anları
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