Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

Şevket Çoruh'un kavuğu hak etmediğini yazınca ortalık karıştı. Hak veren çok oldu, eleştirenler de oldu. Aslında bu polemikten sıkıldım ama cahilce yorum yapanlara meydanı boş bırakmamak gerekiyordu! Halbuki çok basit bir soru sormuştum: Madem kavuğu veriyorsunuz, Çoruh'un oynadığı ses getiren üç tiyatro oyunu söyleyin. Yok, vallahi de, billahi de yok! Çoruh, konservatuvar mezunu değil. Yerli dizilerin patladığı dönemde oyunculuk kursuna giden, herkesin oyuncu yapıldığı bir dönemde kapağı 'Arka Sokaklar' dizisine atan ve birkaç popüler filmde rol alan ortalama bir oyuncu. Çoruh'un biyografisinde bile oynadığı tiyatro oyunu olarak sadece 'Caveman' (Mağara Adamı) oyunundan bahsediliyor.