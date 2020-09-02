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’a değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

Tiyatromuzun ustalarının taşıdığı Kavuğun son sahibi , Kavuğu ’a devredeceğini açıkladığı günden beri ortalık karıştı. Kavuğun, Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, , ve Rasim Öztekin’den sonra Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh’a gidecek olması camiasının bölünmesine neden oldu. Günaydın köşe yazarı bugün ki yazısında Rasim Öztekin’i ve Şevket Çoruh’u kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 2.9.2020 08:17 Son Güncelleme: 2.9.2020 08:30 ABONE OL
Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

'un kavuğu hak etmediğini yazınca ortalık karıştı. Hak veren çok oldu, eleştirenler de oldu. Aslında bu polemikten sıkıldım ama cahilce yorum yapanlara meydanı boş bırakmamak gerekiyordu! Halbuki çok basit bir soru sormuştum: Madem kavuğu veriyorsunuz, Çoruh'un oynadığı ses getiren üç oyunu söyleyin. Yok, vallahi de, billahi de yok! Çoruh, konservatuvar mezunu değil. Yerli dizilerin patladığı dönemde oyunculuk kursuna giden, herkesin oyuncu yapıldığı bir dönemde kapağı 'Arka Sokaklar' dizisine atan ve birkaç popüler filmde rol alan ortalama bir oyuncu. Çoruh'un biyografisinde bile oynadığı tiyatro oyunu olarak sadece 'Caveman' (Mağara Adamı) oyunundan bahsediliyor.

Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

USTALARA AYIP OLUYOR

Çoruh için hep şu söyleniyor; açmak için evini sattı, tiyatroya hizmet ediyor ve kavuğu hak ediyor. Böyle çocukça argümanlarda bulunup kendinize güldürmeyin! O zaman tiyatro açan herkese verelim! Bu devirde tiyatro açanı kutlarım ama Çoruh'tan sanki tiyatroda ekol oluşturmuş Kenter Tiyatrosu'nu kurmuş gibi bahsetmeyin lütfen, ustalara ayıp oluyor!

Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

'Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra atarlı tweet atıp takipçi kasmak dışında bir derinliği olmayan ortalama bir dizi oyuncusunu kavuğu hak ediyor diye kimseye yutturmayın! Çoruh'a gelene kadar Pişekar takkesini (Daha önce yazdım; verilen değil, Pişekar takkesi, orijinal kavuk Dümbüllü Ailesi'nde) hak edecek birçok tiyatrocu var.

Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

Maalesef adam kayırmacılık tiyatroda da var. Tiyatrodaki mesleki kıskançlık efsanedir! 'un da kavuğu bari benim adamım, tiyatromda oynayan alsın diye 'e vermesi de yanlıştı. ustadan çırağa geçer, arada bir jenerasyon fark olmalı ama Şensoy, Öztekin'den sadece 9 yaş büyük! Eğer jenerasyon farkı önemli değilse kavuğu Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Zihni Göktay, Öztekin'den daha çok hak ediyordu.

Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor

Çoruh tercihi ise evlere şenlik! Sayın Öztekin bari siz Çoruh'un oynadığı, ses getiren üç oyunu söyleyin lütfen! Çoruh'a gelene kadar Yılmaz Erdoğan, Engin Günaydın, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Binnur Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi kavuğu daha çok hak eden birçok yetenekli sanatçı var. Böyle yetenekli isimlerin yanında kavuğu değil plaj şapkasını hak eder!

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Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır! Ustalara ayıp oluyor
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