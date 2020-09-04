SON DAKİKA HABER | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

34 yaşındaki Robert Pattinson hakkında gelen son dakika haberine göre; corona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Alacakaranlık serisi ile tanınan oyuncu aynı zamanda Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde de küçük bir rolü bulunduğu biliniyor. Genç kızların sevgilisi haline gelen magazinsel isim Robert Pattinson sağlık durumu nasıl? Corona virüsüne yakalanan Robert Pattinson kimdir?
Robert Pattinson hakkındaki son dakika gelişmeleri şöyle;
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor.
Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın koronavirüs olduğu duyuruldu. Bir çok filmde rol alan Pattinson, Alacakaranlık serisindeki Edward Cullen rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerine Vanity Fair isimli yapımla başlayan aktör, Batman filminde başrol olarak yer almıştı.
ROBERT PATTİNSON KİMDİR?
Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.
Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.
2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.