SON DAKİKA HABER | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

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HABER | Ünlü oyuncu corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

Ünlü İngiliz oyuncu hakkında gelen haberine göre; corona virüse yakalandığı açıklandı. Bilindiği üzere son olarak yeni başrol olarak karşımıza çıkacak olna Batman filminin oyuncusu olması nedeniyle çekimlerin durdurulduğu açıklandı. Aynı zamanda geçmişte Alacakaranlık film serisi ile gişe rekorları kıran filmin yine başrolündeydi. Peki; Robert Pattinson'ın sağlık durumu nasıl? Corona virüse yakalanan Robert Pattinson kimdir, kaç yaşında? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.9.2020 07:35 Son Güncelleme: 4.9.2020 07:35 ABONE OL
SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

34 yaşındaki hakkında gelen haberine göre; corona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Alacakaranlık serisi ile tanınan oyuncu aynı zamanda Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde de küçük bir rolü bulunduğu biliniyor. Genç kızların sevgilisi haline gelen magazinsel isim Robert Pattinson sağlık durumu nasıl? Corona virüsüne yakalanan Robert Pattinson kimdir?

ROBERT PATTİNSON CORONA VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI!

Robert Pattinson hakkındaki son dakika gelişmeleri şöyle;

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

Ünlü İngiliz aktör 'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

Ünlü İngiliz aktör 'ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor.

Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

Ünlü İngiliz aktör 'ın koronavirüs olduğu duyuruldu. Bir çok filmde rol alan Pattinson, Alacakaranlık serisindeki Edward Cullen rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerine Vanity Fair isimli yapımla başlayan aktör, Batman filminde başrol olarak yer almıştı.

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.

Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.

SON DAKİKA | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu : 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

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SON DAKİKA HABER | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?
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