SON DAKİKA HABER | Ünlü oyuncu Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Robert Pattinson sağlık durumu nasıl?

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson 13 Mayıs 1986, Londra'da dünyaya geldi. Pattinson Londra, İngiltere'de doğdu. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışmaktaydı. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası vardır. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti.

Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.