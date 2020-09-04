Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

440 MİLYON TL DEĞERİNDE



ÜNLÜ işadamı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine işadamının Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.