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ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

Galatasaray Kulübü eski başkanı ’ın borçları nedeniyle, sahibi olduğu ’deki Hotel Les Ottomans 10 Eylül’de açık artırma ile satılacak. Ünlü iş adamı, İcra Müdürlüğü’ne başvurarak satışın iptalini talep etti

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Giriş Tarihi: 4.9.2020 01:55 ABONE OL
Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

Galatasaray Kulübü eski başkanı 'ın borçları nedeniyle, sahibi olduğu 'deki Hotel Les Ottomans 10 Eylül'de açık artırma ile satılacak. Ünlü iş adamı, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak satışın iptalini talep etti

Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

440 MİLYON TL DEĞERİNDE

ÜNLÜ işadamı , bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine işadamının 'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.

Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

Aysal, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibine itiraz etti.

Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

'KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ'

AYSAL, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, otel olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın satılamayacağını belirtti: "Alacaklı bankanın İcra İflas Kanunu'na göre satış süresi içerisinde İcra Müdürlüğü'ne başvurmadığı için satışın iptal edilmesi gerekir" dedi. Gelişme olmazsa satış ihalesi 10 Eylül'de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde...

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Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti
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