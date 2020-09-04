Ünal Aysal ihaleye bir hafta kala satışa itiraz etti

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal'ın borçları nedeniyle, sahibi olduğu Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans 10 Eylül'de açık artırma ile satılacak. Ünlü iş adamı, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak satışın iptalini talep etti
440 MİLYON TL DEĞERİNDE
ÜNLÜ işadamı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine işadamının Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.
Aysal, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibine itiraz etti.
'KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ'
AYSAL, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, otel olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın satılamayacağını belirtti: "Alacaklı bankanın İcra İflas Kanunu'na göre satış süresi içerisinde İcra Müdürlüğü'ne başvurmadığı için satışın iptal edilmesi gerekir" dedi. Gelişme olmazsa satış ihalesi 10 Eylül'de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde...