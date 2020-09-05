Ünlü oyuncu Ayhan Taş fena yakalandı! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

Taş'ın yanındaki arkadaşı suratını gizlemeye çalışarak, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" dedi. Taş ise "Arkadaşlar eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın. Benim evli olduğumu biliyorsunuz" açıklamasını yaptı. Oyuncunun tavırlarının aksine mekan yetkilileri sinirli bir şekilde "Size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin" diyerek tehditler savurdu. Taş ise araya girerek yaşanan tartışmayı sakinleştirdi.