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Ünlü oyuncu fena ! ' olduğumu biliyorsunuz'

Ünlü oyuncu önceki gün Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Ayhan Taş fena ! Ayhan Taş, aniden patlayan flaşlar sonrası “ olduğumu biliyorsunuz. Eşim ikinci çocuğumuza , yanlış olmasın” açıklamasını yaptı. Taş’ın yanındaki arkadaşı suratını gizlemeye çalışarak, “Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın” dedi. Oyuncunun tavırlarının aksine mekan yetkilileri sinirli bir şekilde “Size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin” diyerek tehditler savurdu. Ayhan Taş ise araya girerek yaşanan tartışmayı sakinleştirdi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 11:21 Son Güncelleme: 5.9.2020 11:25 ABONE OL
Ünlü oyuncu Ayhan Taş fena yakalandı! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

Oyuncu önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Taş, aniden patlayan flaşlar sonrası " olduğumu biliyorsunuz. Eşim ikinci çocuğumuza , yanlış olmasın" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş fena yakalandı! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

Hürriyet'in haberine göre; önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir Hayat adlı mekanda görüntülendi. Oyuncu, saat 02.30'da mekandan ayrılırken bir anda patlayan flaşlar karşısında panikledi.

Ünlü oyuncu Ayhan Taş fena yakalandı! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'

Taş'ın yanındaki arkadaşı suratını gizlemeye çalışarak, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" dedi. Taş ise "Arkadaşlar eşim ikinci çocuğumuza , lütfen yanlış olmasın. Benim olduğumu biliyorsunuz" açıklamasını yaptı. Oyuncunun tavırlarının aksine mekan yetkilileri sinirli bir şekilde "Size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin" diyerek tehditler savurdu. Taş ise araya girerek yaşanan tartışmayı sakinleştirdi.

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Ünlü oyuncu Ayhan Taş fena yakalandı! 'Evli olduğumu biliyorsunuz'
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