Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.
Posta'nın haberine göre; Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde ettiği dansla beğeni topladı.
Ünlü Oyuncu Beren Saat'in kocası Kenan Doğulu'nun karşısındaki müthiş dansına beğeni yağdı | Video
Karantina dönemine aralarındaki soğukluk giren oyuncu Beren Saatve şarkıcı Kenan Doğulu, pandemiyi aşkları için yeni bir fırsat yaratma adına kullandı.
Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten Beren Saat, sosyal medyaya düşen son videosunda bir hayli neşeli bir tablo çizdi.
BU DEFA KAÇIRMADI
Şimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi Kenan Doğulu'nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile dans etti.