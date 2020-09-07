Haberler Günaydın Haberleri Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

’nin yıldızı sosyal medyayı salladı! söyledi Beren Saat etti!

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran ile , şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde sergilediği figürleri ile topladı. Beren Saat’in sosyal medyaya düşen dans videosu sevenlerinden büyük gördü. Şimdilerde dizisinin çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi Kenan Doğulu’nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile dans etti. İşte Beren Saat’in ve Kenan Doğulu’nun o keyifli anları…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 12:39 Son Güncelleme: 7.9.2020 12:42 ABONE OL
Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ve çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

Posta'nın haberine göre; , eşi 'nun konserinde ettiği dansla topladı.

Ünlü Oyuncu Beren Saat'in kocası Kenan Doğulu'nun karşısındaki müthiş dansına beğeni yağdı | Video

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

Karantina dönemine aralarındaki soğukluk giren oyuncu Beren Saatve şarkıcı , pandemiyi aşkları için yeni bir fırsat yaratma adına kullandı.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten , sosyal medyaya düşen son videosunda bir hayli neşeli bir tablo çizdi.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

BU DEFA KAÇIRMADI

Şimdilerde dizisinin çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi 'nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile etti.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

'in sosyal medyaya düşen videosu sevenlerinden büyük gördü.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

ile 'nun videosuna hayranlarından ve yağmuru geldi.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

'in şovu gece damga vurdu.

Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!

İşte 'in ve 'nun o keyifli anları…

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Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!
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