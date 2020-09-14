Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te evlenmiş, 20 Haziran 2016'da boşanmıştı. Olaylı boşanma davaları ile magazin gündemine damga vuran, birbirleri hakkında demedik laf bırakmayan İşçil ile Süalp, oğulları Azur'un yüzü suyu hürmetine geçmişe sünger çekip dost olmayı başarabilmişti.
İşçil ile Süalp, geçenlerde Etiler'de bir mekanda baş başa görüntülenince, "Acaba barıştılar mı?" diye haberler çıktı. O anlamda bir barış yok, oğulları Azur için zaten sık sık bir araya geliyorlar.
Etiler'deki baş başa görüşmenin sebebinin ise bir 'ev' olduğunu öğrendim. Bir süre önce Malkoç Bey'in, Nişantaşı'nda oturan Bade İşçil ile oğlu Azur'un bu pandemi döneminde daha rahat etmeleri için bahçeli bir eve taşınmalarını istediğini, kirayı kendisi ödeyeceği için de "15 bin liraya kadar ev bulabilirsin" dediğini duymuştum.
İşçil de Zekeriyaköy'de birkaç tane ev bulmuş. İşte bu buluşmada o evleri ve kiralama detaylarını konuşmuşlar.