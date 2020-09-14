Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Etiler'deki baş başa görüşmenin sebebinin ise bir 'ev' olduğunu öğrendim. Bir süre önce Malkoç Bey'in, Nişantaşı'nda oturan Bade İşçil ile oğlu Azur'un bu pandemi döneminde daha rahat etmeleri için bahçeli bir eve taşınmalarını istediğini, kirayı kendisi ödeyeceği için de "15 bin liraya kadar ev bulabilirsin" dediğini duymuştum.