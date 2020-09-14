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Bade İşçil ile eski eşi birlikte görüntülenmişti! ortaya çıktı

Bir dargın bir barışık süren ilişkilerinde en sonunda evliliklerini noktalayan Bade İşçil ile Malkoç Süalp geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmişti. 2016’da boşanan çiftin keyifli anları objektiflere takılmıştı. Bade İşçil ile eski eşi ’in samimi hali, “Acaba barıştılar mı?” sorusunu akıllara getirmişti. Günaydın köşe yazarı , bugünkü yazısında o buluşmanın perde arkasını kalem aldı. İşte Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp’ın buluşma sebebi…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:29 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:32 ABONE OL
Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bade İşçil ile Malkoç Süalp, 31 Mayıs 2013'te evlenmiş, 20 Haziran 2016'da boşanmıştı. Olaylı davaları ile magazin gündemine damga vuran, birbirleri hakkında demedik laf bırakmayan İşçil ile Süalp, oğulları Azur'un yüzü suyu hürmetine geçmişe sünger çekip dost olmayı başarabilmişti.

Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

İşçil ile Süalp, geçenlerde Etiler'de bir mekanda baş başa görüntülenince, "Acaba barıştılar mı?" diye haberler çıktı. O anlamda bir barış yok, oğulları Azur için zaten sık sık bir araya geliyorlar.

Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Etiler'deki baş başa görüşmenin sebebinin ise bir '' olduğunu öğrendim. Bir süre önce Malkoç Bey'in, Nişantaşı'nda oturan Bade İşçil ile oğlu Azur'un bu pandemi döneminde daha rahat etmeleri için bahçeli bir eve taşınmalarını istediğini, kirayı kendisi ödeyeceği için de "15 bin liraya kadar ev bulabilirsin" dediğini duymuştum.

Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

İşçil de Zekeriyaköy'de birkaç tane bulmuş. İşte bu buluşmada o evleri ve kiralama detaylarını konuşmuşlar.

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Bade İşçil ile eski eşi Malkoç Sualp birlikte görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı
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