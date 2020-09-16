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aşkından elleri boş dönen ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran 'in, yine Vatanım Sensin'den arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Pandemi döneminde birlikte yaptıkları canlı yayınlarla ilgi odağı olan Miray Daner ile Boran Kuzum şimdilerde aynı projede yer alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner'in eski aşkı Kubilay Aka'ya bir şans daha verdiği haberlerinin magazin gündemne bomba gibi düşmesi ile gözler Boran Kuzum'a çevrilmişti. Boran Kuzum, güzel oyuncu Miray Daner ie aşk iddialarına ilk defa yanıt verdi. İşte Boran Kuzum'un Miray Daner hakkında söyledikleri...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 11:08 Son Güncelleme: 16.9.2020 11:21 ABONE OL
Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran 'in, yine Vatanım Sensin'den arkadaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

Pandemi döneminde birlikte yaptıkları canlı yayınlarla ilgi odağı olan ile şimdilerde aynı projede yer alıyorlar.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

Geçtiğimiz günlerde 'in eski aşkı 'ya bir şans daha verdiği haberlerinin magazin gündemne bomba gibi düşmesi ile gözler 'a çevrilmişti. Boran Kuzum, güzel oyuncu Miray Daner ie aşk iddialarına ilk defa yanıt verdi.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

, önceki gün Bebek'te kız arkadaşıyla görüntülendi. Yalnız başına dolaşan Boran Kuzum, kız arkadaşıyla buluşmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

'Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum'

"Pandemi döneminde tatil yapma şansınız oldu mu?" sorusuna Kuzum, "Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik" şeklinde konuştu.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

'Çok seviyorum onu'

'le adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kuzum, "Miray'la yaklaşık dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.

Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

'Bütün setler bu sebepten dolayı risk altında'

'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, "Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder" dedi.

, Hazal Kaya'nın yaptığı, "Kilolu insanlara başrol verilmiyor" sözleri hatırlatılınca, "Güzellik asla kıstas değil. Ben konservatuar mezunuyum. Hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi hep güzel hikayelerin güzel insanların anlatmasını doğru buldum. Herkes kalbinden oynadığı sürece her şeyin en iyisini hak ediyor, bu sektörde. Yetenek diyorum" şeklinde cevapladı.

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Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...
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