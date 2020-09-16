Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

'Bütün setler bu sebepten dolayı risk altında'

Miray Daner'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, "Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder" dedi.

Boran Kuzum, Hazal Kaya'nın yaptığı, "Kilolu insanlara başrol verilmiyor" sözleri hatırlatılınca, "Güzellik asla kıstas değil. Ben konservatuar mezunuyum. Hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi hep güzel hikayelerin güzel insanların anlatmasını doğru buldum. Herkes kalbinden oynadığı sürece her şeyin en iyisini hak ediyor, bu sektörde. Yetenek diyorum" şeklinde cevapladı.