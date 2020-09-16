Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...

Vatanım Sensin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Kubilay Aka ile 2.5 yıllık ilişkisini aldatma haberlerinin gölgesinde sonlandıran Miray Daner'in, yine Vatanım Sensin'den arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Pandemi döneminde birlikte yaptıkları canlı yayınlarla ilgi odağı olan Miray Daner ile Boran Kuzum şimdilerde aynı projede yer alıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Miray Daner'in eski aşkı Kubilay Aka'ya bir şans daha verdiği haberlerinin magazin gündemne bomba gibi düşmesi ile gözler Boran Kuzum'a çevrilmişti. Boran Kuzum, güzel oyuncu Miray Daner ie aşk iddialarına ilk defa yanıt verdi.
Boran Kuzum, önceki gün Bebek'te kız arkadaşıyla görüntülendi. Yalnız başına dolaşan Boran Kuzum, kız arkadaşıyla buluşmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum'
"Pandemi döneminde tatil yapma şansınız oldu mu?" sorusuna Kuzum, "Benim ailem Ankara'da, onları göremiyorum uzun zamandır bu durumlardan dolayı. Onların yanına gittim ailemi gördüm. Kısa da deniz tatili yaptım, dinlendik geldik" şeklinde konuştu.
'Çok seviyorum onu'
Miray Daner'le adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Kuzum, "Miray'la yaklaşık dört senedir tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Çok seviyorum onu" şeklinde konuştu.
'Bütün setler bu sebepten dolayı risk altında'
Miray Daner'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılınca oyuncu, "Maalesef öyle bir durum olmuş. Çok garip bir dönemden geçiyoruz, bütün setler bu sebepten dolayı risk altında umarım herkes sağlıkla işine devam eder" dedi.
Boran Kuzum, Hazal Kaya'nın yaptığı, "Kilolu insanlara başrol verilmiyor" sözleri hatırlatılınca, "Güzellik asla kıstas değil. Ben konservatuar mezunuyum. Hiç böyle şeylere inanarak yapmadım bu işi hep güzel hikayelerin güzel insanların anlatmasını doğru buldum. Herkes kalbinden oynadığı sürece her şeyin en iyisini hak ediyor, bu sektörde. Yetenek diyorum" şeklinde cevapladı.