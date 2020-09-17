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sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı!

Ünlü oyuncu , sosyal medyada kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara savaş açtı. Sahte hesaplardan kendisine ait olmayan paylaşımlar yapılarak zor duruma düşürüldüğünü belirten ünlü oyuncu, savcılığa başvurarak bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

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Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:20 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:29 ABONE OL
Eser Yenenler sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı!

Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Eser Yenenler sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi.

Eser Yenenler sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı!

Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

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Eser Yenenler sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı!
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