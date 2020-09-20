Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yu paylaşmaya doyamıyor! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni poz...

Kenan Doğulu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa "Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun. Can kenarında yerin hep sevda yanı" notunu düşmüştü.