Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yu paylaşmaya doyamıyor! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni poz...

6 yıllık evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti düşman çatlatıyor. Birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkilerinde adeta ikinci baharı yaşıyor.
Beren Saat ile Kenan Doğulu son olarak birlikte oldukları fotoğraflarını sevenlerin beğenisine sundu. Evliliklerinde yeniden mutlu günlere kavuşan çiftten yeni aşk pozu geldi. Beren Saat sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile yeni bir paylaşımda bulundu.
İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı... Beren Saat'in aşk paylaşımına kısa sürede rekor beğeni geldi.
İkili, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 6. yılını yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.
Kenan Doğulu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa "Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun. Can kenarında yerin hep sevda yanı" notunu düşmüştü.