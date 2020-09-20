Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık, olmadı

Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ünlü oyuncu Biran Damla'dan ayrılık açıklaması ise gecikmedi. Taze aşıkların aşkı kısa sürerken en son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. İkili beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı.
Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi. Güzel oyuncu Biran Damla: "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" diyerek beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın açıklamaları…
Oyuncu İlker Kaleli (36) ve meslektaşı Biran Damla Yılmaz (23), geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.
Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.
Ancak TV100'ün haberine göre; ünlü çiftin aşkları kısa sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Biran Damla Yılmaz "Aynı yerden bakamadık, olmadı" diye konuştu.
Öte yandan İlker Kaleli'nin kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile 3.5 yıllık ilişkisi, 2018 yılının aralık ayında bitmişti.