Haberler Günaydın Haberleri Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık, olmadı

ve ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık, olmadı

İki ünlü oyuncu ve aşkı geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Başarılı oyuncu İlker Kaleli ile kendisinden 13 yaş küçük olan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık iki aydır sevgili olan ünlü çiftten üzücü ayrılık haberi geldi. Biran Damla, son günlerde İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakamadık, olmadı" dedi. İşte Biran Damla Yılmaz’ın ayrılık açıklaması ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.9.2020 15:30 Son Güncelleme: 20.9.2020 15:33 ABONE OL
Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık olmadı

Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan ve ayrıldı. Ünlü oyuncu Biran Damla'dan ayrılık açıklaması ise gecikmedi. Taze aşıkların aşkı kısa sürerken en son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. İkili beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN İLKER KALELİ AÇIKLAMASI!

Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi. Güzel oyuncu Biran Damla: "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" diyerek beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın açıklamaları…

Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık olmadı

'GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR'

Oyuncu (36) ve meslektaşı (23), geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" demişti.

'ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM, ÇOK MUTLUYUM'

Ardından güzel oyuncu da önceki haftalarda aşk hayatıyla ilgili "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.

Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık olmadı

"AYNI YERDEN BAKAMADIK"

Ancak TV100'ün haberine göre; ünlü çiftin aşkları kısa sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan "Aynı yerden bakamadık, olmadı" diye konuştu.

Öte yandan 'nin kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu ile 3.5 yıllık ilişkisi, 2018 yılının aralık ayında bitmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık, olmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA