Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı! Biran Damla Yılmaz: Aynı yerden bakamadık, olmadı

Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ünlü oyuncu Biran Damla'dan ayrılık açıklaması ise gecikmedi. Taze aşıkların aşkı kısa sürerken en son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. İkili beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN İLKER KALELİ AÇIKLAMASI!

Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan oyuncu çift, İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edildi. Güzel oyuncu Biran Damla: "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" diyerek beraberliklerini ortak karar ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın açıklamaları…