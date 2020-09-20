Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Oyuncu Begüm Birgören, Arnavutköy'deki evinden Anadolu Yakası'na taşındı. Caddebostan'da 180 metrekarelik bir eve yerleşen Birgören, arkadaşı Özge Özder'e evini gezdirdi.
Güzel oyuncu, "4 katlı müstakil bir evden taşındım buraya. Arkadaşlarım sokaktan geçerken bana uğruyordu. Aslında müstakil evde oturmak istiyordum ama Anadolu yakasına geçmek istedim. Nişanlım Mehmet ile Caddebostan'da bu evi bulduk. Zaten çocukluğum burada geçmişti. Ben de burada yaşamak istedim" dedi.
Evini baştan aşağı yenileyen güzel oyuncu; kapıları, duvarları ve dolapları boyadı. Pahalı satılan eşyaların ham halini alıp kendisi boyayıp evine uydurdu. "Bir eve girince onu nasıl değiştiririm gözüyle bakarım" diyen oyuncu, rengarenk bir ev yaptı.