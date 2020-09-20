Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Oyuncu 'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Güzel oyuncu , evini baştan aşağı yeniledi. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Begüm Birgören, Caddebostan'a taşındı. 180 metrekarelik evinin boya ve tadilat işlerini kendisi yapan Begüm Birgören, "Bir eve girince onu nasıl değiştiririm diye bakıyorum. Burada da kapıları, duvarları ve dolapları boyadım" dedi.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:29 Son Güncelleme: 20.9.2020 10:36 ABONE OL
Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Oyuncu , Arnavutköy'deki evinden Anadolu Yakası'na taşındı. Caddebostan'da 180 metrekarelik bir eve yerleşen Birgören, arkadaşı Özge Özder'e evini gezdirdi.

Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Güzel oyuncu, "4 katlı müstakil bir evden taşındım buraya. Arkadaşlarım sokaktan geçerken bana uğruyordu. Aslında müstakil evde oturmak istiyordum ama Anadolu yakasına geçmek istedim. Nişanlım Mehmet ile Caddebostan'da bu evi bulduk. Zaten çocukluğum burada geçmişti. Ben de burada yaşamak istedim" dedi.

Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Evini baştan aşağı yenileyen güzel oyuncu; kapıları, duvarları ve dolapları boyadı. Pahalı satılan eşyaların ham halini alıp kendisi boyayıp evine uydurdu. "Bir eve girince onu nasıl değiştiririm gözüyle bakarım" diyen oyuncu, rengarenk bir ev yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA