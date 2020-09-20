Oyuncu Begüm Birgören'in 10 parmağında 10 marifet! Begüm Birgören evinde harikalar yarattı...

Güzel oyuncu, "4 katlı müstakil bir evden taşındım buraya. Arkadaşlarım sokaktan geçerken bana uğruyordu. Aslında müstakil evde oturmak istiyordum ama Anadolu yakasına geçmek istedim. Nişanlım Mehmet ile Caddebostan'da bu evi bulduk. Zaten çocukluğum burada geçmişti. Ben de burada yaşamak istedim" dedi.

