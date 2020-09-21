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yeni bir aşka yelken açtı!

ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi , yakayı ele verdi. Cemiyet hayatının ünlü çifti Sedat–Yasemin Aloğlu'nun oğlu Alihan Aloğlu ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 22:20 Son Güncelleme: 21.9.2020 22:21 ABONE OL
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı!

ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi , yakayı ele verdi. Cemiyet hayatının ünlü çifti Sedat–Yasemin Aloğlu'nun oğlu Alihan Aloğlu ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı!

ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi , yakayı ele verdi. Önceki gün Bebeköy'de bulunan bir mekana giden çift, arkadaşlarıyla yemek yedi.

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı!

Burada dört saate yakın kalan oyuncu ve genç iş insanı, mekandan Aloğlu'nun aracıyla ayrıldı.

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı!

Araç içerisinde görüntülenince neye uğradığını şaşıran Aloğlu, koltuğu kendisine siper edip, görüntü vermemeye çalıştı. Rahat tavırlar sergileyen oyuncu ise sevgilisinin panik anlarına güldü. Şaşkınlığı üzerinden atan Deniz ve Aloğlu, daha sonra oyuncunun İstinye'deki evinin yolunu tuttu.

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Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı!
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