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’in ablası ’den duygusal !

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan ’in ablası , geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi ’i hesabından geçmişi ait fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 23:13 Son Güncelleme: 21.9.2020 23:35 ABONE OL
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan 'in ablası , geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi 'i hesabından geçmişi ait fotoğrafını paylaştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

Güzel oyuncu 'in annesi 2019 yılının Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından zor günler yaşayan Hande Erçel teselliyi ablasında bulmuştu. 17 Aralık 2019 tarihinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan bu süreçte kardeşini bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

İlk kez teyze olmanın heyecanını yaşayan hayatındaki kara bulutları yeğeni ve ablasıyla atlamıştı. Erçel kardeşlerin büyüğü annelerini bir kez daha andı. Abla Erçel'in yaptığı sevenlerini etkiledi.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

'EN GÜZEL TATİLİMDİ'

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve binlerce takipçiye sahip olan eşiyle 4. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eski fotoğraflara baktığını dile getirdi. Eski fotoğrafların arasından annesinin bir tatil pozunu bulan Gamze Erçel, "En güzel tatilimdi annemle. Eski fotoğrafları kurcalarken buldum. Ben çekmişim" notunu ekledi. Gamze Erçel'in duygusal paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!
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