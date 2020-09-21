Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

'EN GÜZEL TATİLİMDİ'

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve binlerce takipçiye sahip olan Gamze Erçel eşiyle 4. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eski fotoğraflara baktığını dile getirdi. Eski fotoğrafların arasından annesinin bir tatil pozunu bulan Gamze Erçel, "En güzel tatilimdi annemle. Eski fotoğrafları kurcalarken buldum. Ben çekmişim" notunu ekledi. Gamze Erçel'in duygusal paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi.