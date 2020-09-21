Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Aylin Erçel'i sosyal medya hesabından geçmişi ait fotoğrafını paylaştı.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 2019 yılının Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından zor günler yaşayan Hande Erçel teselliyi ablasında bulmuştu. 17 Aralık 2019 tarihinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel bu süreçte kardeşini bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
İlk kez teyze olmanın heyecanını yaşayan Hande Erçel hayatındaki kara bulutları yeğeni ve ablasıyla atlamıştı. Erçel kardeşlerin büyüğü annelerini bir kez daha andı. Abla Erçel'in yaptığı paylaşım sevenlerini etkiledi.
'EN GÜZEL TATİLİMDİ'
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ve binlerce takipçiye sahip olan Gamze Erçel eşiyle 4. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için eski fotoğraflara baktığını dile getirdi. Eski fotoğrafların arasından annesinin bir tatil pozunu bulan Gamze Erçel, "En güzel tatilimdi annemle. Eski fotoğrafları kurcalarken buldum. Ben çekmişim" notunu ekledi. Gamze Erçel'in duygusal paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi.