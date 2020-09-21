Haberler Günaydın Haberleri Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

'dan önce yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

çalkantılı hayatını filme çekme kararı aldı. 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna yönetmen koltuğuna da kendisi oturacak. Bu haber üzerine gözler 'a çevrildi. Avşar, 2018 yılında hayatını Selfi ismiyle filme almış, yönetmen koltuğuna da kendisi oturmuştu. Hülya Avşar'ın hayranları durumla ilgili sosyal medyada, "Bizim Hülya aynı projeyi Madonna'dan önce yaptı" yorumu yaptı.

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 21.9.2020 08:08 Son Güncelleme: 21.9.2020 08:17 ABONE OL
Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

çalkantılı hayatını filme çekme kararı aldı. 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna yönetmen koltuğuna da kendisi oturacak.

Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

2018 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi 'Selfi' ile dikkat çeken , bu defa dünyaca ünlü starı 'ya ilham oldu.

Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

, önümüzdeki günlerde kendi hayatını anlatacak bir film çekmek için kolları sıvadı. Madonna, tıpkı Avşar gibi filmi hem yönetecek hem de oynayacak. Filmin, önümüzdeki sezonda vizyona girmesi bekleniyor.

Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

Bu haber üzerine gözler 'a çevrildi. Avşar, 2018 yılında hayatını Selfi ismiyle filme almış, yönetmen koltuğuna da kendisi oturmuştu. Hülya Avşar'ın hayranları durumla ilgili sosyal medyada, "Bizim Hülya aynı projeyi 'dan önce yaptı" yorumu yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA