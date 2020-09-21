Madonna'dan önce Hülya Avşar yaptı! Madonna'nın yeni projesine Hülya Avşar göndermesi...

Madonna çalkantılı hayatını filme çekme kararı aldı. 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna yönetmen koltuğuna da kendisi oturacak.
2018 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi 'Selfi' ile dikkat çeken Hülya Avşar, bu defa dünyaca ünlü starı Madonna'ya ilham oldu.
Madonna, önümüzdeki günlerde kendi hayatını anlatacak bir film çekmek için kolları sıvadı. Madonna, tıpkı Avşar gibi filmi hem yönetecek hem de oynayacak. Filmin, önümüzdeki sezonda vizyona girmesi bekleniyor.
Bu haber üzerine gözler Hülya Avşar'a çevrildi. Avşar, 2018 yılında hayatını Selfi ismiyle filme almış, yönetmen koltuğuna da kendisi oturmuştu. Hülya Avşar'ın hayranları durumla ilgili sosyal medyada, "Bizim Hülya aynı projeyi Madonna'dan önce yaptı" yorumu yaptı.