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ambargoyu de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Yıllar önce Ediz Hun’un dile getirdiği “Sinemada yaşlılara başrol vermiyorlar” siteminin ardından sektöre dair başka bir gerçeği de dile getirdi: “Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar”

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 23.9.2020 01:58 Son Güncelleme: 23.9.2020 05:14 ABONE OL
Sinema ve dizi sektöründeki ambargoyu Aslıhan Güner de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Yıllar önce Ediz Hun'un dile getirdiği "Sinemada yaşlılara başrol vermiyorlar" siteminin ardından sektöre dair başka bir gerçeği de dile getirdi: "Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar"

Sinema ve dizi sektöründeki ambargoyu Aslıhan Güner de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

KAYA DA İSYAN ETMİŞTİ

SİNEMA ve televizyon dünyasında yeni bir tartışma çıktı. İlk kez Hazal Kaya'nın gündeme getirdiği "Kilolu oyunculara başrol verilmiyor" sözlerine de destek verdi.

Sinema ve dizi sektöründeki ambargoyu Aslıhan Güner de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

Güner, böyle gizli bir ambargonun olduğunu doğruladı: "Ben de bir dönem biraz kilo almıştım. O dönem başrol teklifleri kesildi. Ne yazık ki bu sektörde şişmanlara yer verilmiyor."

Sinema ve dizi sektöründeki ambargoyu Aslıhan Güner de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!

'BİZİM DE HAYATIMIZ VAR'

BUNA benzer bir tartışmayı yıllar önce Ediz Hun başlatmıştı. Ünlü aktör, çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı: "Al Pacino ve Robert De Niro benim yaşımda, Clint Estwood benden 10 yaş büyük ama adamlar başrol oynuyorlar! Türkiye'de, bizim yaşımıza gelmiş insanlara baba ya da dede rolü oynatıyorlar. Yalnızca gençlerin değil, yaşlıların da hayatı var."

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Sinema ve dizi sektöründeki ambargoyu Aslıhan Güner de doğruladı: Şişmanlara başrol yok!
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