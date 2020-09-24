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'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

, koronavirüs aşısıyla ilgili tuhaf bir esprili yaptı. Cem Yılmaz "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" dedi. ." Cem Yılmaz, yine güldürmeyen soğuk bir espri yaptı. GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Cem Yılmaz’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:33 Son Güncelleme: 24.9.2020 08:35 ABONE OL
Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Cem Yılmaz'ın huysuz adama dönüşümü

'Az Önce Konuştum' programına konuk olan , koronavirüs aşısıyla ilgili şu espriyi yaptı: "Acun aşıyı buldu.

Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret.

Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar." 'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! Cem Yılmaz'a en son ne zaman güldüğünüz, hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum.

Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Eski stand-up şovlarını izlesem yine gülerim ama şimdiki 'ın ne filmleri, ne de reklamları güldürüyor!

Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Yaş ilerledikçe de huysuzlaştı! Eskiden magazin muhabirleriyle ayaküstü stand-up yapardı, şimdi onları görünce öfkeleniyor, sürekli tartışıyor. Her yıldızın bir altın çağı vardır, 'ın altın çağı da geride kaldı.

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Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…
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