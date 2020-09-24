Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! ‘Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak’ demişti…

Cem Yılmaz'ın huysuz adama dönüşümü
'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Cem Yılmaz, koronavirüs aşısıyla ilgili şu espriyi yaptı: "Acun aşıyı buldu.
Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret.
Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar." Cem Yılmaz'dan yine güldürmeyen soğuk bir espri! Cem Yılmaz'a en son ne zaman güldüğünüz, hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum.
Eski stand-up şovlarını izlesem yine gülerim ama şimdiki Cem Yılmaz'ın ne filmleri, ne de reklamları güldürüyor!
Yaş ilerledikçe de huysuzlaştı! Eskiden magazin muhabirleriyle ayaküstü stand-up yapardı, şimdi onları görünce öfkeleniyor, sürekli tartışıyor. Her yıldızın bir altın çağı vardır, Cem Yılmaz'ın altın çağı da geride kaldı.