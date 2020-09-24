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: Ah Defne ah! ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Sosyal medyayı aktif kullanan ve kızları sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Defne Samyeli’nin kızları ve Derin Talu paylaşımlarıyla sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Deren Talu’nun paylaşımına uyguladığı fotoşop, sosyal medya gündeminde çok konuşuldu. SABAH yazarı bugünkü yazısında Defne Samyeli ve kızlarını kaleme aldı. İşte çok konuşulan o yazı…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 11:22 Son Güncelleme: 24.9.2020 11:48 ABONE OL
Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

'den söz ettiğimi anlamışsınızdır. Harika bir dostluk vardı aramızda.. Öyle yakındık ki, aileye de girdim.. Annesi Sendegül'ü de, kardeşi Suhan'ı da çok sevdim. Birlikte çok yemekler yedik..

Sonra o da yakın arkadaşım Mimar Eren Talu ile evlendi. Ne güzeldi o düğün..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Ve sonrası.. Sık sık evlerinde yemek yer, dışarıda buluşurduk.

Defne Türkiye Güzeli olması dışında çok yetenekliydi. Onu o zamanlar TRT'yi kasıp geçiren Rafaella Carra Şov benzeri bir programa teşvik ettim.

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Projeyi beraber yaptık, hatta..

Ama onun tercihi ana haberler oldu. Sonra Galatasaray aşkı yüzünden akıl almaz indirimle girdiği stat inşaatı Eren'i maddi, manevi yıktı.

Ayrıldılar..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Ondan sonra ikisiyle de rastlaşmaz olduk. Bir programını eleştirince, Defne bana kızdı.

Yıllarca kırgın kaldık. Sonra barıştık ama eski günleri yakalayamadık.

Sonra..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Sonra Defne, sosyal medyayı kullanarak adını hatırlatma merakına düştü. Yetmedi.. Yanına ergenlik çağındaki kızlarını da aldı.. Hemen her gün magazin sayfalarında Defne, Deren ve Derin'le birlikte görünmeye başladı..

Bu resimler Defne'yi mutlu ediyor. Ettiği belli..

Çünkü hepsini anne ve kızlar kendi hesaplarından yayıyorlar..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Ama ben üzülüyorum..

Çünkü benim 1991 yazında Çeşme'de tanıdığım "Amiralimin kızı" Defne bu değil..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Doğumuna en çok sevindiğim, yıllanmış şarap ve iki kristal bardaklık doğum hediyemi verirken "21 yaşına basınca tıpayı açar, bu bardaklarla 'Mutluluğa çin çin' yaparsınız" dediğim Deren de, gazetelerde çıksın diye resmine fotoşop yapıp alay konusu olan genç kız değildi..

Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…

Bütün Samyeli ailesini hala çok sevdiğim için üzülüyorum, anladınız mı?.

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Hıncal Uluç: Ah Defne ah! Defne Samyeli ile aramızda harika bir dostluk vardı…
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