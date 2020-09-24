Murat Övüç ile Yeşim Salkım tartışmasında yeni gelişme! Murat Övüç “Şov amaçlıydı...”

Antalya'da çıktığı bir sahnede sanatçı Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'ün konser anlaşması iptal edilmiş, Övüç'ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür dilemiş ancak Yeşim Salkım sosyal medya fenomeni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

'YAPTIĞIM BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİ'

Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: "Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara 'Murat Övüç'ü çıkarmayın' diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" demişti.

'SARF ETTİĞİM SÖZLER ŞOV AMAÇLIDIR'

Yeşim Salkım'ın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Övüç'ün ifadesini aldı. Murat Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Ben Bursa'da verdiğim bir röportajımda 'Kadının erkeğin arkasında yürümesinde bir sakınca yoktur.' demiştim. Bu olay çarptırılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Benim Antalya'da bulunan mekânda Yeşim Salkım hakkında söylediğim sözler sahnede şov amaçlı sarf ettiğim sözlerdir.' şeklinde konuştu. Savcılık söz konusu şikayete konu olan suçun uzlaşmaya tabi suçlardan sayıldığı için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. İki taraf ilerleyen günlerde uzlaştırmacı aracılığıyla irtibata girecek.