‘Oh olsun’ demek suç değil! Sinem Sülün yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti...

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Sinem Sülün, yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti. Görülen dava sonucu kayınpeder Sami Yüksel ile kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel, 'aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan 2 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sinem Sülün, bu olay nedeniyle ayrıca 20 bin lira tazminat kazanmış ve eşinden de boşanmıştı.





BERAAT KARARI

Sülün, 2018 Ağustos'unda eski kayınvalidesi ile aynı ortamda karşılaştı. İddiaya göre Sülün, eski kayınvalidesini görünce 'Oh olsun' şeklinde elini göğsünden aşağıya doğru sallandırarak bir hareket yaptı. İkili de 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan eski gelinlerinden şikayetçi oldu. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Sülün'ün beraatine karar verdi.