Haberler Günaydın Haberleri ‘Oh olsun’ demek suç değil! Sinem Sülün yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti...

‘Oh olsun’ demek suç değil! mahkemeye vermişti...

'nda 'yi temsil eden , mahkemeye vermişti. Görülen dava sonucu kayınpeder ile kayınvalide 2 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sülün, 2018 Ağustos'unda eski kayınvalidesi ile aynı ortamda karşılaştı. İddiaya göre Sinem Sülün, eski kayınvalidesini görünce 'Oh olsun' şeklinde bir hareket yaptı. İkili de 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan eski gelinlerinden şikayetçi oldu.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
‘Oh olsun’ demek suç değil! Sinem Sülün yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti...

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Sinem Sülün, yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti. Görülen dava sonucu kayınpeder Sami Yüksel ile kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel, 'aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan 2 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sinem Sülün, bu olay nedeniyle ayrıca 20 bin lira tazminat kazanmış ve eşinden de boşanmıştı.



BERAAT KARARI
Sülün, 2018 Ağustos'unda eski kayınvalidesi ile aynı ortamda karşılaştı. İddiaya göre Sülün, eski kayınvalidesini görünce 'Oh olsun' şeklinde elini göğsünden aşağıya doğru sallandırarak bir hareket yaptı. İkili de 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan eski gelinlerinden şikayetçi oldu. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Sülün'ün beraatine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Oh olsun’ demek suç değil! Sinem Sülün yatak odasını dinleyen kayınvalidesi ile kayınpederini mahkemeye vermişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA