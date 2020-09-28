Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya "Cem teklif ederse..."

Bir süredir televizyona iş yapmayan Serenay Sarıkaya İstanbul Üniversitesi'nin Altın 61 Ödülleri töreninde 'en iyi tiyatro oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla anılan Serenay Sarıkaya Bebbek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna göndermeli yanıt geldi.
Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu Serenay Sarıkaya, basın ordusunu karşısında görünce, "Hayırdır, bir şey mi oldu? Bayağı basın toplantısı kıvamında" diyerek gazetecilere takıldı.
Sevgilisi Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' serisini sekiz bölümlük dizi yapacağı hatırlatılan Sarıkaya, "Size de teklif geldi mi, bununla ilgili projede yer almayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Yok. Şimdilik hayır. Hepimizin ayrı, ayrı projeleri var" dedi. "Cem Yılmaz'dan böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna Sarıkaya,"Neden olması, tabi ki" diye cevapladı.
EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU
İstanbul üniversitesinden ödül aldığını söyleyen oyuncu,"En iyi tiyatro oyuncusu "Alice" ile aldım. Teşekkür ediyorum" diye konuşup röportajı sonlandırdı.