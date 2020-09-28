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'dan sevgilisi 'a gönderme! Serenay Sarıkaya "Cem teklif ederse..."

Bir süredir televizyona iş yapmayan İstanbul Üniversitesi'nin Altın 61 Ödülleri töreninde 'en iyi tiyatro oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Son dönemde ile yaşadığı aşkla anılan Serenay Sarıkaya Bebbek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna göndermeli yanıt geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın "Cem Bey'in yeni projesinden teklif geldi mi, gelse kabul eder misiniz?" sorusuna verdiği yanıt...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 28.9.2020 10:43 ABONE OL
Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya Cem teklif ederse...

Bir süredir televizyona iş yapmayan İstanbul Üniversitesi'nin Altın 61 Ödülleri töreninde 'en iyi tiyatro oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Son dönemde ile yaşadığı aşkla anılan Serenay Sarıkaya Bebbek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna göndermeli yanıt geldi.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya Cem teklif ederse...

Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu , basın ordusunu karşısında görünce, "Hayırdır, bir şey mi oldu? Bayağı basın toplantısı kıvamında" diyerek gazetecilere takıldı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya Cem teklif ederse...

Sevgilisi 'ın 'Erşan Kuneri' serisini sekiz bölümlük dizi yapacağı hatırlatılan Sarıkaya, "Size de teklif geldi mi, bununla ilgili projede yer almayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Yok. Şimdilik hayır. Hepimizin ayrı, ayrı projeleri var" dedi. "Cem Yılmaz'dan böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna Sarıkaya,"Neden olması, tabi ki" diye cevapladı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya Cem teklif ederse...

EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU
İstanbul üniversitesinden ödül aldığını söyleyen oyuncu,"En iyi tiyatro oyuncusu "Alice" ile aldım. Teşekkür ediyorum" diye konuşup röportajı sonlandırdı.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya "Cem teklif ederse..."
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