Ivana Sert 'Kozmetik Davası'nı kazandı!

'Ivana Sert For You' markasının parfüm ve makyaj malzemelerinde kullanımı için Adnan Akat Kozmetik şirketine marka, haksız fesih ve tazminat davası açan Ivana Sert, 7 yıllık faiziyle birlikte 10 bin lira tazminat kazandı. Sert'in cezai şart talebinin ise reddine karar verildi.

MARKASI İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI

Ivana Sert, kendisine ait 'Ivana Sert For You' markasının parfüm ve makyaj malzemelerinde kullanılması için davalı Adnan Akat Kozmetik şirketiyle 8 yıl önce 'Marka Kullanım Sözleşmesi' imzalamıştı. Sözleşmeye göre davalı şirket, 'Ivana Sert For You' markasını, 3 yıl süreyle üretimini yapacağı kozmetik ve parfüm ürünlerinde kullanacak, Ivana Sert de markasının kullanılması için davalı şirketten aylık 17 bin 500 lira alacaktı. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen davalı şirket, parfüm ve makyaj malzemelerinin üretimine geçmedi. Taahhüt ettiği 2 milyon liralık yatırımı da yapmadı. Ivana Sert de davalı şirketin taahhüt ettiği 2 milyon liralık yatırımı yapmasını, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirdi. Davalı şirket de Ivana Sert'in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek sözleşmeyi feshettiğini ve 500 bin lira cezai şart parasının kendisine ödenmesi yönünde noterden cevap verdi. Davalı şirketin sözleşmeyi haksız feshedemeyeceğini belirten Ivana Sert'in avukatı, "Sözleşmenin süresi 3 yıl olduğuna göre davalı şirket müvekkilime 35 ay taksit üzerinden 737 bin lira daha ödemelidir. 2 milyon liralık yatırımı yapmayıp parfüm ve makyaj malzemelerini üretmediği için tanıtım, lansman ve reklamlara katılamayan müvekkilim zarar etmiştir. Davalıdan 737 bin liralık alacağımızdan şimdilik 5 bin lira, 500 bin liralık cezai şart alacağımızdan 5 bin lira, üç yıllık muhtemel cirodan yüzde 15 tutarındaki alacağımız için 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.



10 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Davalı şirketin avukatı ise cevap dilekçesinde, "Müvekkilim şirket 'Ivana Sert For You' markası için koku ve şişesini tasarlamıştır. Kuaför salonlarına 'Ivana Sert For You' markası için kullanılacak çok sayıda stant yapılmış ve dağıtılmıştır. Ancak davacı bu marka ile ürünün piyasaya çıkmasını sürekli geciktirmiştir. Kendisine gösterilen şişelerde sürekli kusur bulmuştur. Üzerinde pırlantaya benzer taşların bulunduğu bir şişeyi dahi beğenmemiş, kapağın üzerine gözlerinin şeklinin işlenmesini istemiştir. Önce spor bir koku istemiş, ardından vazgeçerek klasik koku istemiştir. Şişenin kapak tasarımı için İtalya'ya bile götürülmüştür. Müvekkil şirketin reklamlarında oynaması gerekirken başka bir şirketin reklamında oynamıştır. Davanın reddedilsin" dedi.

Geçen celse duruşmaya gelen Ivana Sert duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Benim davalı şirkete açtığım davada haklılığım kanıtlanmıştır. Ancak davalı şirketin iflas etmesinden dolayı talep ettiğim 500 bin lirayı almakta zorlanıyorum" demişti. Davanın karar duruşmasına da Ivana Sert'in avukatı İpek Yaşar katıldı. Davalı Akat Kozmetik şirketinden ise duruşmaya katılan olmadı. Avukat İpek Yaşar, "Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek sözleşmeyi haksız yere fesheden davalı şirketin 10 bin lira tazminatı, dava tarihi olan 4 Aralık 2013 yılından itibaren faiziyle birlikte davacı Ivana Sert'e ödenmesine karar verdi. Cezai şart talebini ise reddetti.