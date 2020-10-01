Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Eren Talu, kendisi gibi mimar olan eşi Serap Talu ile önceki gün AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
Milliyet'in haberine göre; Eren Talu, kızı Deren'in oyunculuğu hakkında "Filmi izleyemedim ama destekliyorum, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" açıklamasını yaptı.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Eren Talu, "Pek çıkıp gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" dedi.
Talu, oyunculuğa adım atan kızı Deren Talu hakkında da konuştu. Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kızının görsellerini gördüğünü söyleyen Talu, "Kızımı çok başarılı buluyorum.
Filmi izleyemedim ama destekliyorum. Los Angeles'ta çok iyi bir eğitim gördü, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" diye konuştu.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, 'Son Kale Hacıbey' filmiyle oyunculuğa adım attı. Talu, filmde erkek kılığında izleyici karşısına çıkacak.
Talu, filmde, 18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kalesi olan Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı Fatma'yı canlandırıyor.