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’nin kızlarının babası konuştu! Babası ’nun oyunculuğu için…

'nin büyük kızı , '' filmiyle oyunculuğa adım attı. Deren Talu, filmde erkek kılığında izleyici karşısına çıkacak. Deren’in babası , kendisi gibi olan eşi ile önceki gün ’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Eren Talu, kızı Deren Talu’nun oyunculuğu hakkında "Filmi izleyemedim ama destekliyorum, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:55 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:14 ABONE OL
Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

, kendisi gibi olan eşi ile önceki gün 'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Milliyet'in haberine göre; , kızı Deren'in oyunculuğu hakkında "Filmi izleyemedim ama destekliyorum, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" açıklamasını yaptı.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen , "Pek çıkıp gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" dedi.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Talu, oyunculuğa adım atan kızı hakkında da konuştu. Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kızının görsellerini gördüğünü söyleyen Talu, "Kızımı çok başarılı buluyorum.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Filmi izleyemedim ama destekliyorum. Los Angeles'ta çok iyi bir eğitim gördü, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" diye konuştu.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

'nin büyük kızı , '' filmiyle oyunculuğa adım attı. Talu, filmde erkek kılığında izleyici karşısına çıkacak.

Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…

Talu, filmde, 18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kalesi olan Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı Fatma'yı canlandırıyor.

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Defne Samyeli’nin kızlarının babası Eren Talu konuştu! Babası Deren Talu’nun oyunculuğu için…
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