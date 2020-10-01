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ile hazırlığı yapıyordu ancak…

44 yaşındaki güzel oyuncu , önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı. Mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yapımcı ile aşk yaşayan ve hazırlığı yaptığı bilinen Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili şunları söyledi…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:11 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:36 ABONE OL
Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Oyuncu , önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yapımcı ile aşk yaşayan Yeşilçay, " hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik. Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum. Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık" dedi

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Habertürk' ün haberine göre; Oyuncu , önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 44 yaşındaki , geçtiğimiz günlerde bir markayı ti'ye almasını soran muhabirlere, "Öyle bir şey yok" dedi.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Yakın zamanda diziye başlayacak olan oyuncu, "Buse de, ben de diziye başlayacağız. Evde çok genç bir enerji var. Onlar ne yaparsa ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepsi çok eğlenceliler ve eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Yapımcı ile aşk yaşayan ve hazırlığı yaptığı bilinen , konuyla ilgili şunları söyledi:

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Evet, hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik. Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık.

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Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…
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