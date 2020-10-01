Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay evlilik hazırlığı yapıyordu ancak…

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, "Evlilik hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik. Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum. Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık" dedi
Habertürk' ün haberine göre; Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi.
Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.
Mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 44 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde bir markayı ti'ye almasını soran muhabirlere, "Öyle bir şey yok" dedi.
Yakın zamanda diziye başlayacak olan oyuncu, "Buse de, ben de diziye başlayacağız. Evde çok genç bir enerji var. Onlar ne yaparsa ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepsi çok eğlenceliler ve eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı bilinen Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili şunları söyledi:
Evet, evlilik hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik. Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum.
Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık.