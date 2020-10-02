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Güzel oyuncu anne oluyor! Öykü Karayel ile çiftinden bebek müjdesi geldi!

İki yıl önce evlenen ünlü çift ve 'den müjdeli haber geldi. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinin yaşadıkları ortaya çıktı. Öykü Karayel'in 1.5 aylık olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:54 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:17 ABONE OL
Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

İki yıl önce evlenen ünlü çift ve 'den müjdeli haber geldi. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.

Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

Mutlu bir evlilik sürdüren ve çiftinin yaşadıkları ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

Hürriyet'in haberine göre 'in 1.5 aylık olduğu öğrenildi.

Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

1.5 aylık olan , bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım.

Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı" diye yanıt vermişti.

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Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!
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