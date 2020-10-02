Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden bebek müjdesi geldi!

İki yıl önce evlenen ünlü çift Can Bonomo ve Öykü Karayel'den müjdeli haber geldi. 11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.
Mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinin bebek heyecanı yaşadıkları ortaya çıktı.
1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım.
Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı" diye yanıt vermişti.