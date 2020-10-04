Tuğba Özay'a asistan şoku! Tuğba Özay kendisine şantaj yapan eski asistanını affetmedi

Ünlü manken Tuğba Özay geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Özay dilekçesinde bir dönem asistanlığını yapan Nevriye Yılmaz'ın işten ayrıldıktan sonra alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiğini ileri süren ünlü manken eski çalışanı ile tekrar iletişim kurduğunu ve aralarındaki sorunu çözdüklerini belirtti.

ŞANTAJLA HAKARET ETTİ

Şikayet dilekçesinin devamında eski çalışanına bir parfümeri dükkanı satın almak için yardımcı olduğunu kaydeden Özay, 'Bir hafta sonra benden yüklü miktarda paralar istemeye başladı. Ne olduğunu anlamamıştım çünkü aramızda bir sorun kalmamıştı. Benim maddi bir borcum bulunmamasına rağmen kendisine yardım edip destek olurken bana şantaj dolu mesajlar atamaya başladı' diyerek eski çalışanından şikayetçi oldu.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mesaj çıktılarını savcılığa delil olarak sunan ünlü mankenin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Nevriye Yılmaz suçlamayı kabul edince hakkında 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde Tuğba Özay hakim karşısına çıktı. İfadesinde asistanından şikayetçi olan Özay'ın sözleri sonrası Nevriye Yılmaz 150 gün adli para cezasına çarptırıldı. Ceza 2 bin 500 liraya dönüştürülerek 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.