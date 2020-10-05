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ile sevgilisi evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Güzel oyuncu , yorgunluk atmak için sevgilisi ’le tatile çıktı. Urla’da romantik zaman geçiren Fatma Toptaş ile Gürkan Şef, tatili evlenme teklifiyle taçlandırdı. uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi oyuncu Fatma Toptaş’a romantik bir evlenme teklifi etti.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 16:18 Son Güncelleme: 5.10.2020 16:21 ABONE OL
Fatma Toptaş ile sevgilisi Gürkan Şef evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

soluğu sevgilisiyle Urla'da aldı. Uzun zamandır beraber olan çift romantik tatillerinde yolundaki ilk adımlarını attı. İkili mutluluklarını hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine duyurdu.

Fatma Toptaş ile sevgilisi Gürkan Şef evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

İle Mangal Keyfi programını sunan sevgilisi 'a evlenme teklifi etti. Mum ışığı ve romantik bir yemekte edilen sevilen oyuncuyu duygulandırdı.

Fatma Toptaş ile sevgilisi Gürkan Şef evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

kararını hesabın yayınladığı fotoğrafla duyurdu. Oyuncu sevgilisiyle beraber bisiklet sürdükleri bir kareyi paylaşan ünlü şef fotoğrafa, "Aşk" notunu düştü.

Fatma Toptaş ile sevgilisi Gürkan Şef evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Evlenme teklifini kutladıkları anları paylaşan güzel oyuncu ise romantik karelerine "Ruhum" açıklamasını yaptı. Sevenleri müjdeli haberin sonrasında ünlü çiftin fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.

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Fatma Toptaş ile sevgilisi Gürkan Şef evleniyor! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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