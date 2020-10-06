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! Ünlü oyuncu 'ın acı günü! Özgü Namal'ın eşi hayatını kaybetti...

Ajanslardan gelen haberine göre; ünlü oyuncu 'ın eşi hayatını kaybetti. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal ile Oral, 7 dönüm arazi içinde bir köy evinde yaşıyordu. 2014 yılında evlenen Özgü Namal & Serdar Oral çiftinin Nefes ve Elem Su adlarında iki çocukları vardı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.10.2020 17:51 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:53 ABONE OL
SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın acı günü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti...

Son dakika haberleri... Kurtlar Vadisi başta olmak üzere bir çok dizide boy gösteren Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Oral'ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, ilk bilgilere göre; Serdar Oral, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

KÖYCEĞİZ'E YERLEŞMİŞLERDİ

Özgü Namal bundan 4 yıl önce eşi ile Köyceğiz'e yerleşme kararı almıştı. Oyunculuğu bırakan Namal ile Oral, 7 dönüm arazi içinde bir köy evinde yaşıyordu. Çift evi 10 yıllığına kiralamıştı. Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. İlk olarak oğlu Nefes'i kucağına alan güzel oyuncu, ardından kızı Elem Su'yu dünyaya getirdi.

Ardından Muğla'da bir köy evi yaptıran ve inzivaya çekilen Özgü Namal, burada doğal bir hayata başladı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Hatta köy halkı, Özgü Namal'ın evinin olduğu bölgeye 'Hanımın Çiftliği' adını taktı. Ailesiyle mutlu bir hayat süren Özgü Namal eşinin vefatıyla sarsıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serdar Oral, sevenlerini yasa boğdu.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, yoga ve nefes terapistliği yapıyordu. Ahmet Serdar Oral, reklamcılık sektöründe de oldukça bilindik isimler arasında yer alıyordu. Ferco Holding isimli şirketin ortakları arasında yer alıyordu.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, 1978 yılında, Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe'de geçti. 14 yaşında iken Enis Fosforoğlu Tiyatrosunda oyunculuğa başlamıştır. İlk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde alan Özgü Namal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'den mezun oldu. 1997 yılında, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım attı.

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SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın acı günü! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti...
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