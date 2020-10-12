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hesabından duyurdu

 ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. 'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. .

Giriş Tarihi: 12.10.2020 23:06 Son Güncelleme: 12.10.2020 23:08 ABONE OL
Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu

ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. 'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. .

Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu

Sunucu ve oyuncu ve Miss Turkey 2015'de dördüncü seçilen Berfu Yıldız Yenenler 2 yıllık beraberliklerinin ardından nikah masasına oturmuşlardı.

Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu

Mutlu evlilikleri olan çift hesabından sevindirici haberi vererek takipçilerini heyecanlandırdı

Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu

İŞTE ESER YENENLER MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU

Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyo ❤️❤️:))

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Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu
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