Eser Yenenler sosyal medya hesabından duyurdu

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde aldıkları muhteşem evlerinde geçirdiler. Oğulları Kuzey'in de sağlığı için izole bir hayatı tercih eden Eser Yenenler ile Berfu Yenenler bu dönemde sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmaya başladı. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. Mutlu haberi böyle duyurdular.