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ve 'in oğulları Marsel 3 aylık oldu

ve ilk çocukları Marsel’i üç ay önce kucaklarına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift, en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 22:56 Son Güncelleme: 15.10.2020 23:16 ABONE OL
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu

paylaşımlarıyla büyük beğeni alan 'un Temmuz ayında doğan oğlu Marsel'i suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdiği ortaya çıkmıştı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu

ve ilk çocukları kucaklarına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift, en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu

bu fotoğrafların altına, "Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık. Şükür!" notunu yazdı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu
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