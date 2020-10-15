İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Sevilen oyuncu İsmail Demirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım takipçilerinden tam not aldı.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral'a aşkını ilan eden İsmail Demirci'nin paylaşımına beğeni yağdı.
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı dizinin çekimleri Karadeniz'in Ordu ilçesinde sürüyor.
İstanbul'dan uzakta süren çekimler sırasında İsmail Demirci evlilik yıl dönümünü unutmadı ve güzel eşi Hande Soral'a sosyal medya hesabından sürpriz yaptı.
Uzun süren ilişkilerinin ardından 14 Ekim 2017 yılında hayatlarını birleştiren Hande Soral ve İsmail Demirci evliliklerinin üçüncü yılını romantik paylaşımlarla kutladı.
Güzel oyuncu Hande Soral eşiyle düğünde çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim paylaşımına "Seni seviyorum" notunu ekledi.
Sevilen oyuncu Hande Soral'ın ardından eşi Demirci de düğünde dans ederken çekilen bir fotoğraflarını "Seni seviyorum" notuyla paylaştı.