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’den eşi ’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

2017 yılında hayatlarını birleştiren ve evliliklerinin üçüncü yılını kutlamak için yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Hande Soral’a aşkını haykıran İsmail Demirci takipçilerinden tam not aldı. ’ın yıldızı Demirci, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Hande Soral ile İsmail Demirci’nin paylaşımlarına ve yağdı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:28 Son Güncelleme: 15.10.2020 09:51 ABONE OL
İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Sevilen oyuncu 'nin hesabından yaptığı romantik takipçilerinden tam not aldı.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Kendisi gibi oyuncu olan eşi 'a aşkını ilan eden 'nin paylaşımına yağdı.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Başrollerini Aslıhan Güner ve 'nin paylaştığı dizinin çekimleri Karadeniz'in Ordu ilçesinde sürüyor.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

İstanbul'dan uzakta süren çekimler sırasında evlilik yıl dönümünü unutmadı ve güzel eşi 'a hesabından sürpriz yaptı.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Uzun süren ilişkilerinin ardından 14 Ekim 2017 yılında hayatlarını birleştiren ve evliliklerinin üçüncü yılını romantik paylaşımlarla kutladı.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Güzel oyuncu eşiyle düğünde çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim paylaşımına "Seni seviyorum" notunu ekledi.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

'ın gönderisine eşi kalp emojisiyle cevap verdi.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Sevilen oyuncu 'ın ardından eşi Demirci de düğünde dans ederken çekilen bir fotoğraflarını "Seni seviyorum" notuyla paylaştı.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

'nin gönderisine baldızı Bensu Soral'dan geldi.

İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!

Ablası ve eniştesinin mutlu pozlarına Bensu Soral kalp emojisiyle yapmayı tercih etti.

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İsmail Demirci’den eşi Hande Soral’a sosyal medyadan muhteşem sürpriz… Aşkını ilan etti!
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