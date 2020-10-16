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Usta oyuncu 'ndan kavuk tepkisi! Ali Poyrazoğlu “İş soytarılığa dönüştü..."

Usta oyuncu , 'den 'a devredilen 'nün kavuğu hakkında da çarpıcı açıklamada bulundu. Ali Poyrazoğlu; Rasim Öztekin’in İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmesiyle ilgili sert konuştu: “İş soytarılığa dönüştü. Bu kameralar azdırıyor insanları”

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu'ndan kavuk tepkisi! Ali Poyrazoğlu “İş soytarılığa dönüştü...
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, ay boyunca, Harbiye Açıkhava'da 'Asi Kuş' adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşacağını söyledi. Poyrazoğlu, "Herkes krizden söz ediyor. 500 bilet satılmış. 300 bileti sağlık çalışanlarına hediye ettim. O yüzden mutluyum" dedi. Poyrazoğlu, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilen İsmail Dümbüllü'nün kavuğu hakkında da çarpıcı açıklamada bulundu: "Bu iş soytarılığa dönüştü. Isıtılıp ısıtılıp magazin gündemine getiriliyor. Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama İsmail Dümbüllü Ödülü'nü ben aldım.

Ayrıca birkaç sene önce Karagöz'ün takkesi var ya 'Işkırlak' adında, o ödülü de da bana verdiler. Işkırlak'ta da şöyle bir gelenek var; ertesi sene hak eden birine devretmek zorundasın. Ben de Zihni Göktay'a verdim. Zihni kime verdi onu takip etmedim. O kavuk İsmail Dümbüllü'nün kavuğu değil, o bir takke. Bunun bu şekilde sürekli magazin malzemesi yapılması hoş değil. Onun İsmail Dümbüllü'nün olmadığını veren de biliyor, alanlar da. Bu kameralar azdırıyor insanları."

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Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu'ndan kavuk tepkisi! Ali Poyrazoğlu “İş soytarılığa dönüştü..."
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