Haberler Günaydın Haberleri Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

konserinde… şoku!

Şarkıcı , ’da verdiği konserde başına gelen ilginç olayı anlattı. Aynur Aydın, ilk konserinde hayatının şokunu yaşamış! Kariyerine başladığı dönemde ilk konserini Makedonya’da veren Aynur Aydın, “Henüz profesyonel sahne hayatıma yeni başlamıştım. İlk konserimi veriyordum. Mekanda ön sırada duran bir kişi, bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten bir işaret yapmıştı. boyunca orada oturup konsantrasyonumu bozdu. Olanlara bir anlam verememiştim” dedi.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:12 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:24 ABONE OL
Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

Almanya doğumlu şarkıcı , 1999 yılında Sürpriz adlı müzik grubuna katılarak profesyonelliğe adım attı. Üyelerin ayrılmasıyla Sürpriz dağıldı ve Aydın ardından Tagtraumer adlı başka bir gruba katıldı. İlerleyen yıllarda ise kariyerine yalnız devam etme kararı aldı ve 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek ilk solo albümünü çıkardı.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

Ünlü şarkıcı, müzik yolculuğu sırasında çok ilginç deneyimler de yaşadı. İlk konserini 'daki bir kulüpte verdiğini söyleyen şarkıcı, burada bir izleyiciden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

'RAKİPLERİMİN İŞİ'

Olayın gerçekleştiği geceye dönen Aydın, şunları anlattı: "İlk konserimi verdiğim zamanlarda 'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim." Yaşadığı bu tuhaf olay sonrası şaşkına dönen , böyle tepki veren kişinin neden sonuna kadar mekanda kaldığını hiç anlayamadığını belirtti.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

"Hem beni sevmeyip, hem de konserime geliyor. Bir de inatla gece boyunca gitmiyor" diyerek şaşkınlığını ifade eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Sevmediğin bir kişinin konserine gidip neden en önde durup sonuna kadar beklersin ve böyle bir hareket yaparsın. Kesinlikle beni kendilerine rakip olarak gören ya da çekemeyen birileri bu kızı gönderdi ve böyle bir şey yapmasını istediler."

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ AMA UNUTAMADIM

O dönem bu olayın kendisini şoke ettiğini ama şimdi yaşadıklarına gülüp geçtiğini belirten Aydın, "Zaten üzerinden çok zaman geçti. Kimin yaptırdığını da bilmiyorum ama çok anlamsız bir olaydı.

Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o olayı unutamadım" dedi. Aydın, bazen sahneye çıktığında o günü hatırladığını ve yeniden böyle bir olay yaşamamak için etrafına baktığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aynur Aydın Makedonya konserinde… Taciz şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA