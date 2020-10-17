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’den itirafı! gündem oldu!

Yakışıklı oyuncu , ilgi odağı oldu. 'da yayınlanan programına konuk olan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız hakkında da çok konuşulacak ilginç bir itirafta bulundu. Oyuncu Burak Deniz "Paris Hilton'la mı ile mi yemek yemek istersin?" sorusuna şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla Paris benimle yemek yemek istiyor"dedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:52 ABONE OL
Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!

İbrahim Selim'in 'da yayınlanan programına konuk olan yakışıklı oyuncu , soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız hakkında da ilginç bir itirafta bulundu.

Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!

Programda samimi şekilde soruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı. "Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda ve 'u gören , esprili bir dille "Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş. Ama Jessica Biel diyorum" dedi.

Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!

"KIZ HAVA ATMAK İSTERKEN KAFAMI VURDUM"

29 yaşındaki oyuncu, "Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey nedir?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi: İzmit'te bir gün minibüste gidiyordum.

Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!

En arkada çok güzel bir kız vardı. Minibüsten inerken kıza son bir karizmatik bakış atmak istedim ve kafamı kapının üst direğine vurdum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ettim ama canım inanılmaz yandı. Oyunculuk performanslarıyla her daim adından söz ettiren , son günlerde özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşıyor.

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Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!
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