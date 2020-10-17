Burak Deniz’den Paris Hilton itirafı! Sosyal medya gündem oldu!

Programda samimi şekilde soruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı. "Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton'u gören Burak Deniz, esprili bir dille "Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş. Ama Jessica Biel diyorum" dedi.