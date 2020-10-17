‘Gazeteciler peşimizden gelmesin’

dönemin parlayan oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün sevgilisi Alihan Aloğlu ile objektiflere takıldı. Gözlerden uzak olmayı tercih eden ikili, evlerine gitmek için geçtikleri Bebek'te kameralara yakalandı. Muhabirlerin ısrarına rağmen konuşmak istemeyen ikili, trafiğin açılması ile oradan ayrıldı. İstinye'de oturan güzel oyuncu, sevgilisiyle evine girerek kameralardan kaçtı. Hızlıca siteye giren ikili, güvenliklere talimat vererek gazetecilerin peşlerinden gelmemesini istedi