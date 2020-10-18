Bu kadarına da pes doğrusu

ÜNLÜ isimler, pandemi döneminde önlemleri umursamayıp ev partilerinde buluşmaya devam ediyor. İş adamı Ali Cem Resne, önceki gün Rumelihisarı'ndaki dört katlı villasında 250 kişilik parti verdi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gecede görüntü paylaşılmaması için cep telefonları toplatıldı. Yüksek müzik sesinden rahatsız olan komşular ise şikayette bulundu.POLİSİN müdahalesiyle müzik kapatıldı ancak bir süre sonra parti devam etti. Sabah saatlerinde partiden çıkanlar, gazetecileri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Davetlilerin kimi koşup kaçtı, kimisi de yüzünü gizlemeye çalıştı. Gecede Rüzgar Çetin, Berk Suyabatmaz, Aslan Gülman, Caner Karaloğlu, Ceylan Çapa ve Şevval Şahin gibi ünlü isimler vardı.ASLAN GÜLMAN TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNÜ MONTUYLA KAPATTIBERK SUYABATMAZ'IN ARKADAŞI ELİYLE KAMERALARI KAPATMAYA ÇALIŞTIRÜZGAR ÇETİN'İN KIZ ARKADAŞI TAKSİDE KOLTUĞA YATIP GİZLENDİGİRİŞTE TELEFONLAR ALINDIPOLİS MÜDAHALE ETTİ