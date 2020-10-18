Sanat camiası Ermenistan'a ateş püskürdü

Oktay Kaynarca, Ebru Gündeş, Aslı Tandoğan, Alişan, Bendeniz, Sinan Akçıl, Uğur Işılak, Dursun Ali Erzincanlı, Demet Akalın, Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi isimler Ermenistan'a ateş püskürdü.



ASLI TANDOĞAN: Sivillere yapılan saldırıyı kınıyorum. Tüm kardeşlerimize başsağlığı dilerim.

OKTAY KAYNARCA: Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını bütün dünya biliyor. Azerbaycan, savaşın bile onuru olduğunu bilmeyen bir zihniyetle savaşıyor.

ZİYNET SALİ: Lanet olsun sana Ermenistan.

DERYA ULUĞ: Ermenistan insanlık suçu işliyor. Dualarımız Azerbaycan'la.

ALİŞAN: Ermenistan yine kendine yakışanı yaptı ve sivilleri vurdu. Lanetliyoruz.

BENDENİZ: Ermenistan'ı kınıyoruz, Lanet olsun tüm dünyadaki haksız savaşlara...

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