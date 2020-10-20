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‘Adam ABD’de ödül almış elinde poğaçayla çay içiyor’

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
‘Adam ABD’de ödül almış elinde poğaçayla çay içiyor’
ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Hakan Karsak, 'Kovan' adlı sinema filmindeki performansıyla New York'taki film festivalinden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Karsak'ın ödül aldığını dizideki rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Benderlioğlu, "Rahatlığa bakar mısınız? Adam ödül almış, elinde poğaçayla çay içiyor.Ben olsam havalara uçardım şu an" dedi.

ARILARIN DÜNYASI
'Kovan', Almanya'dan gelip Artvin'in vahşi doğasında arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan bir kadının öyküsünü anlatıyor.
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‘Adam ABD’de ödül almış elinde poğaçayla çay içiyor’
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