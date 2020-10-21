Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

3 hayat 3 kardeş, Esra Erol'da bir araya geldi. 18 yaşında ki Ayşenur Çakmak biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sadece Annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.

