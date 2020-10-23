‘Ulu Veten’e savaş bölgesinde klip çekmek istiyorum’

Ermenistan'ın hain saldırısı altında olan Azerbaycan'da büyük dinleyici kitlesine sahip olan Manga grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.Akgül, Azeri sanatçı Sevda Alekperzadeh ile düet yaptığı 'Ulu Veten' şarkısına klip çekecek. Ünlü şarkıcı klibi, Azerbaycan Gençlik Fonu'nun organizasyonuyla Ermenistan'ın Azerbaycannda sivillere saldırı düzenlediği bölgelerde çekmek istediklerini söyledi. Akgül projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Ulu Veten'i yeniden aranje ederek Azerbaycan Türkçesi ile seslendireceğim. Bir de klip çekeceğiz. Niyetim savaşta hasar gören bölgelere gitmek fakat netlik kazanmadı, buna bakanlık karar verecek." 'Ulu Veten'in nakaratı ise şöyle: Ya men severem seni, ya da men çünki yoğurdun meni sevgiden Canım ey Ulu Veten.AZERBAYCAN'DA çok dostu olduğunu belirten Ferman Akgül, sözlerine şöyle devam etti: "Bir müzisyen olarak, iki ülke arasındaki kardeşliği sanatsal anlamda daha da pekiştirmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle dünya sanat ve eğlence sektörünün, Azerbaycan'da yaşananları ve ülkemle olan dostluk bağını doğru yorumlayamadığını görmek beni üzüyor. Bu duygular eşliğinde, müzikal bir kıvılcım yaratmak istedim."