Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı. İşte Cem Yılmaz'ın ayrılık açıklaması.
tv100'ün haberine göre; Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.
Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi? sorusu da merak edilenler arasında.