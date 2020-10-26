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bomba haberi! ile aşkı bitti mi?

Müzikalde ateşleyen ve aşkı Atina'da yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündemden düşmeyen aşklarıyla son dönemin en çok konuşulanlarından olan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’dan haberi geldi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında gündeme düşen iddiası şok etkisi yarattı. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasına üçüncü kişi mi girdi? sorusu da merak edilenler arasında. İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrılık haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:46 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:56 ABONE OL
Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

Ünlü komedyen , geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu ile ayrıldığını açıkladı. İşte Cem Yılmaz'ın açıklaması.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

tv100'ün haberine göre; Bugün, ofisine girerken görüntülenen 'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.

Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?

ile 'nın arasına üçüncü kişi mi girdi? sorusu da merak edilenler arasında.

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Son dakika bomba ayrılık haberi! Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti mi?
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