Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

Oyuncu : Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

Bir süredir Can Aydın'la aşk yaşayan oyuncu benzincide objektiflere yakalandı. İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Bestemsu Özdemir, "Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 08:04 Son Güncelleme: 29.10.2020 09:26 ABONE OL
Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

Bir süredir Can Aydın'la aşk yaşayan oyuncu benzincide objektiflere yakalandı.

Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ
'in rol aldığı "Türbülans" adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi'nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda durdu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

ERKEK ARKADAŞIM YOKSA
İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, "Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum" dedi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

Bir süredir Can Aydın'la ilişki yaşayan oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı: "Akşam oyunumuzun prömiyeri var, o yüzden hemen gitmem gerekiyor."

Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...

lastiği şişirirken basınç göstergesini de sık sık kontrol etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Bestemsu Özdemir: Sevgilim yoksa kendim hallediyorum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA