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’ın yıldızı ’e övgüler yağdırdı!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ’ın yıldızı ’e ’ın usta oyuncusu ’dan iltifatlar yağdı. Banu Alkan, Burak Özçivit’i çok başarılı bulduğunu dile getirdi. Yeni nesil oyunculardan Burak Özçivit, hayranı olduğunu dile getiren Banu Alkan, ”O çocuk gerçekten her şeyi hak ediyor. Duruşu, tarzı, oyunculuğunu mükemmel, çok beğeniyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:54 Son Güncelleme: 30.10.2020 11:15 ABONE OL
Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

'ın ''i olarak bilinen , 'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Alkan, 'e olan hayranlığından söz etti.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

Posta'nın haberine göre; , küçük yeğeni ile bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yedi. , çıkışta gazetecilerle poz verip sohbet etti.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

, "Yeni projelerle bomba gibi geliyorum. Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum'' dedi. Alkan, "Henüz belli değil ama tekrar ile birlikte aynı proje olacağız" şeklinde konuştu.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

İkili, 2017 yılında 'Dünya Güzellerim' adlı televizyon programında birlikte yer almış ve uzak doğu seyahatine çıkmışlardı.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

Programda yıldızları bir türlü barışmayan ve , tartışmalarıyla çok konuşulmuştu.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

Yeni nesil oyunculardan , hayranı olduğunu dile getiren Alkan, "O çocuk gerçekten her şeyi hak ediyor. Duruşu, tarzı, oyunculuğunu mükemmel, çok beğeniyorum" dedi.

Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

Daha sonra alışveriş turan devam eden , yeğeni ile keyifli vakit geçirdi.

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Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!
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