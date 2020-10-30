Banu Alkan Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e övgüler yağdırdı!

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak bilinen Banu Alkan, AVM'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Alkan, Burak Özçivit'e olan hayranlığından söz etti.
Posta'nın haberine göre; Banu Alkan, küçük yeğeni ile bir alışveriş merkezindeki restoranda yemek yedi. Afrodit, çıkışta gazetecilerle poz verip sohbet etti.
Banu Alkan, "Yeni projelerle bomba gibi geliyorum. Konserlerim devam ediyor. Gayet olumlu tepkiler alıyorum'' dedi. Alkan, "Henüz belli değil ama tekrar Bülent Ersoy ile birlikte aynı proje olacağız" şeklinde konuştu.
İkili, 2017 yılında 'Dünya Güzellerim' adlı televizyon programında birlikte yer almış ve uzak doğu seyahatine çıkmışlardı.
Programda yıldızları bir türlü barışmayan Banu Alkan ve Bülent Ersoy, tartışmalarıyla çok konuşulmuştu.
Yeni nesil oyunculardan Burak Özçivit, hayranı olduğunu dile getiren Alkan, "O çocuk gerçekten her şeyi hak ediyor. Duruşu, tarzı, oyunculuğunu mükemmel, çok beğeniyorum" dedi.