Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

Serenay Sarıkaya 'İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle...' dedi.