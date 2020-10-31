Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalandı.
Türkiye'yi derinden sarsan deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Serenay Sarıkaya, yaşadığı üzüntü ve endişeyi dile getirdi.
Serenay Sarıkaya 'İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle...' dedi.