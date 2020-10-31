Haberler Günaydın Haberleri Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

’nın depremiyle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Serenay’ın paylaşımı takipçileri tarafından oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalandı. Dün meydana gelen İzmir depreminden etkilenen ünlü isimler paylaşım yapmaya devam ediyor. esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya üzerinden yaptı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:25 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:56 ABONE OL
Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

Oyuncu , Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık depreme 'den dönüş yolunda yakalandı.

Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

'i vuran büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

Türkiye'yi derinden sarsan sonrası üzerinden yapan , yaşadığı üzüntü ve endişeyi dile getirdi.

Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!

' depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle...' dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serenay Sarıkaya İzmir depremi esnasında… Serenay sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA