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’ın cenaze törenine giden paylaşımıyla şaşırttı!

Eski Başbakanlardan , 'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Mesut Yılmaz 30 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın cenaze töreninden bir paylaşım yapan , görenleri şaşırttı. Mesut Yılmaz’ın cenazesine giden Berrin Yoleri, çelenk göndermeyip eşi Ahmet Yoleri ile birlikte ÇEV’e bağışta bulunmuş. Berrin Yoleri’nin bu bağışı Mesut Yılmaz’ın tabutuyla birleştirip ’daki hesabından paylaşması yadırgandı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Mesut Yılmaz’ın cenaze töreninde yaşanan ilginç bir olayı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:24 Son Güncelleme: 3.11.2020 07:34 ABONE OL
Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine giden Berrin Yoleri Instagram paylaşımıyla şaşırttı!

Sosyetenin yardım meleklerinden biri olarak adını duyuran ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat'ın da kurucusu olan iş insanı , sosyal medyadaki sayfasından öyle bir şey paylaştı ki, şaştım kaldım! 'ın cenazesine giden Berrin Hanım, çelenk göndermeyip eşi Ahmet Yoleri ile birlikte ÇEV'e bağışta bulunmuş.

Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine giden Berrin Yoleri Instagram paylaşımıyla şaşırttı!

Buraya kadar iyi güzel de, Berrin Hanım'ın bağışta bulunduklarını gösteren fotoğrafı, 'ın tabutuyla birleştirip 'daki hesabından paylaşmasını çok yadırgadım doğrusu.

Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine giden Berrin Yoleri Instagram paylaşımıyla şaşırttı!

Yaptığın iyiliği insanların gözüne sokmaya hiç gerek yok. Hele bunu bir cenazede yapıyorsan!!!

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Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine giden Berrin Yoleri Instagram paylaşımıyla şaşırttı!
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