Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine giden Berrin Yoleri Instagram paylaşımıyla şaşırttı!

Sosyetenin yardım meleklerinden biri olarak adını duyuran ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat'ın da kurucusu olan iş insanı Berrin Yoleri, sosyal medyadaki sayfasından öyle bir şey paylaştı ki, şaştım kaldım! Mesut Yılmaz'ın cenazesine giden Berrin Hanım, çelenk göndermeyip eşi Ahmet Yoleri ile birlikte ÇEV'e bağışta bulunmuş.