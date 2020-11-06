Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

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ile ’in haberleri gündemine bomba gibi düşmüştü, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. ' ve gibi dizilerin başrol oyuncusu Kubilay Aka ‘Benden ayrılırsan çıplak fotoğraflarını yayarım’ diyerek kendisine yapan kız arkadaşını savcılığa etti. Kubilay Aka, uygunsuz fotoğraflarını yayınlayacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan kız arkadaşı Beyza Güneş’ten şikayetçi oldu. Ancak Kubilay Aka, açılan soruşturma sonrası vermeye gitmedi. Bunun üzerine kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gelmeyince hakkında kararı çıkartıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:35 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:44 ABONE OL
Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

Kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların olmasıyla gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu , başlatılan soruşturmada vermeye gelmeyince hakkında kararı çıkartıldı.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Miray Daner çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. İddiaya göre, Aka bu dönemde ile görüşmeye başlamış, İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen konuşmalar ve fotoğraflar yer almıştı.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istememiş ve Aka'nın kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, ayrılmak istemediğini belirtip, genç oyuncuyu tehdit etmişti.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

Bu duruma sinirlenen Güneş bir de ünlü oyuncuyu cinsel içerikli mesajları sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra ve 'Fotoğraflarını da yayınlayacağım' diyerek şantajda bulunmuştu.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ünlü oyuncu Aka, durumu etmiş ve olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Selami Çolak tarafından yürütülen soruşturmada Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen vermek için adliyeye gelmedi.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

Bunun üzerine , hakkında kararı çıkartılmasını talep etti.

Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

Sulh Ceza Hakimliği ünlü oyuncu hakkında kararı çıkarttı. Ünlü oyuncu yakalandığı ilk anda adliyeye getirilerek savcı karşısında verecek.

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Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!
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