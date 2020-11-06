Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ünlü oyuncu Aka, durumu ihbar etmiş ve olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Selami Çolak tarafından yürütülen soruşturmada Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gelmedi.