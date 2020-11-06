Son Dakika: Çukur’un Celasun’u Kubilay Aka ile Beyza Güneş’in ifşa davasında yeni gelişme!

Kız arkadaşına attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Kubilay Aka, başlatılan soruşturmada ifade vermeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. İddiaya göre, Aka bu dönemde Beyza Güneş ile görüşmeye başlamış, İkili arasında geçen konuşmalarda müstehcen konuşmalar ve fotoğraflar yer almıştı.
Kubilay Aka, bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden barışınca, Güneş'le görüşmek istememiş ve Aka'nın kendisini terk etmesine izin vermeyen Güneş, ayrılmak istemediğini belirtip, genç oyuncuyu tehdit etmişti.
Bu duruma sinirlenen Güneş bir de ünlü oyuncuyu cinsel içerikli mesajları sosyal medya hesabından yayınladıktan sonra ve 'Fotoğraflarını da yayınlayacağım' diyerek şantajda bulunmuştu.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Ünlü oyuncu Aka, durumu ihbar etmiş ve olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Selami Çolak tarafından yürütülen soruşturmada Ünlü oyuncu çıkarılan tüm tebligatlara rağmen ifade vermek için adliyeye gelmedi.