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‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Emine’si Günaydın’a konuştu

‘EDHO’da sevdiklerine kol kanat geren ‘Emine’yi oynayan , canlandırdığı her karakter için farklı parfümler kullandığını belirterek “Emine’ninki benim kokuma çok yakın” dedi. Akı, her bölüm sonrası ilk yorumları mahallesindeki manavdan, çiçekçiden aldığını söyledi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Emine’si Sevil Akı Günaydın’a konuştu
HER KARAKTER İÇİN AYRI PARFÜM KULLANIRIM

Ünlü oyuncu Sevil Akı, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Emine' karakterini canlandırıyor. Dizide eşi 'Haşmet'in gizlediği bir kızı olduğunu öğrenince şoke olan 'Emine'nin yaşadıkları birkaç bölümdür soluksuz izleniyor. Akı'yla; diziyi, rolünü ve özel hayatını konuştuk...

'ÇOK GENÇMİŞSİNİZ' DİYORLAR

'Emine'; hem ağır abla gibi, hem de sevdiklerine karşı çok yumuşak...
Acılarla yoğrulmuş insanların gücüne sahip bir kadın. Büyük yürekli, çevresindeki insanlara güven veren biri. Bu kadar erkek dünyası içinde sözü geçebilen bir insan. Sevdiklerine karşı yumuşak ve düşkün. Kardeşi ile kurduğu bağ göründüğünden daha derin. Bu dünyanın içinde doğmuş ve büyümüş olsa da yaşadıkları onu katılaştırmamış, aksine kucaklayıcı.
İzleyiciden 'Emine' için nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Ben yaşadığı yeri, çevresini seven biriyim. Dışarı çıktığımda çiçekçiyle, manavla sohbet ederim. Hepsi dizinin sıkı takipçisi, ertesi gün yorumlarını yaparlar. 'Emine' hepsinin çok sevdiği bir karakter, başına gelen her şey onları da çok etkiliyor. Aslında beni Sevil olarak tanıdıkları için hem çok şaşırıyor, hem de Emine'ye büyük saygı, sevgi gösteriyorlar. Bana en çok "Ne kadar gençmişsiniz" diyorlar. Normal hayatımda spor giyinen biriyim, bu nedenle dış görünüşümden dolayı şaşırıyorlar. Bir gün metroda bir seyirci beni tanıdı. İkimiz de ayaktaydık, biraz sohbet ettik. Sonra ben oturdum, yanımda boş yer vardı, "Buyurun, oturun" dedim, "Estağfurullah abla..." dedi. Seyrettiği ve sevdiği karakterleri çok benimsiyor seyircimiz.

AŞKLA YAPILAN İŞ PARLAR

'Emine'ye kendinizden neler kattınız?
Hangi işi yaparsanız yapın, içine aşk girdi mi parıldıyor. Hep söylerim; bir kişi kendisinden bağımsız oyunculuk yapamaz. Sizin bedeninizden ve özgün ruhunuzdan yaratılan her karakter, kendinizden izler taşır. 'Emine', Sevil'in de en belirgin özelliklerinden doğdu; güç ve samimiyet. Samimiyet, benim için kalp şeffaflığı demek... Ben bütün oynadığım karakterleri bu şekilde yaratmaya çalışırım. Daha önce canlandırdığım her karakter için bir parfüm arardım, kendi kokumla karışsın ama benimki olmasın diye. 'Emine' her zaman benim kokuma yakın oldu.

BÜYÜK SIRLAR GÜVENİ BİTİRİR
'Emine', eşinin bir kızı olduğunu öğreniyor. Siz Sevil Akı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok ağır buluyorum. Bunu daha önce kocasından öğrenmemesi çok üzücü. Şartlar ne olursa olsun böyle bir gerçek tesadüfen öğrenilmemeli.
Evlilikte sırların olması sizce doğru mu?
Her insan kendi içinde özeldir ve yalnızdır. Evlenmiş olmak insanların özel duygularını ve alanlarını ayırmayacakları anlamına gelmez. Ama bu çok zor bir denge. Güvendiğiniz ve sevdiğiniz insanla evlendiğinizde kararlarına saygı duymak, her şeyi sevgi ile paylaşmak, kalpleri daha da kuvvetlendir. İnsanlar evli olsa da sırları olabilir ama ortak hayatlarını riske ve zora sokan sırlar, ortak güven duygusunu bitirir.

DOMESTİK BİR KADINIM

Mutlu bir evliliğiniz ve bir oğlunuz var. Eş ve anne olarak nasıl birisiniz?
Kocam da güzel sanatlar mezunu, yaratıcı bir insan. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaşız, her şeyi ilk önce Murat ile paylaşırım. Oğlumuz Can'ı yardımcısız büyüttük. Murat, tiyatro aşkıma her zaman çok büyük saygı ve sabır gösterdi. Biz eşimle birbirimize hâlâ hayranlık duyarız. Küçük ve sakin bir aileyiz. Can doğduktan sonra her şey çok değişti, ben anne olmayı endişeli aşk hali diye tanımlıyorum. Evde son derece domestik bir kadınım, tüm çekim ve prova sürecinde evdeki işlerimden hiç kopmam. İki tutkum var; ailem ve işim ama ikisini birbirine karıştırmam. Murat, dizinin çok iyi bir takipçisi, en ufak bir ipucu istemez, ilk yorumları hemen ondan alırım. Beni de zaman zaman eleştirir. Can yaşı nedeniyle diziyi seyretmiyor.

KUŞKU VE HAYAL KIRIKLIĞI İNSANIN DENGESİNİ BOZAR

'Emine' eşi tarafından aldatıldığını düşünüyor. Oynarken neler hissettiniz?
O bölümleri okurken ve oynarken çok heyecanlandım. Çünkü 'Emine'nin böyle bir duyguya kapılabileceğini hiç düşünmezdim. Kendine göre haklı sebepleri var. Kuşku çok tehlikeli bir duygu. İçine düştü mü insanın, kendinin bile çok şaşıracağı davranışlara sebep olabilir. Ben hayatımda bu kadar keskin bir duygu yaşamadım ama 'Emine' beni bile heyecanlandırdı. Kalbi o kadar hızlı çarptı ki; o tokat, ağır bir kapının hızla çarpması gibi yankılandı. Ve sonra büyük hayal kırıklığı. Bu iki duygu; insanın, bir kadının bütün dengelerini bozar. Ben de oynarken hissetmeye çalışarak çok üzüldüm ve ruhum yoruldu.

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‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Emine’si Sevil Akı Günaydın’a konuştu
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