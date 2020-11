‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Emine’si Sevil Akı Günaydın’a konuştu

Ünlü oyuncu Sevil Akı, atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Emine' karakterini canlandırıyor. Dizide eşi 'Haşmet'in gizlediği bir kızı olduğunu öğrenince şoke olan 'Emine'nin yaşadıkları birkaç bölümdür soluksuz izleniyor. Akı'yla; diziyi, rolünü ve özel hayatını konuştuk...Acılarla yoğrulmuş insanlarıngücüne sahip bir kadın. Büyükyürekli, çevresindeki insanlaragüven veren biri. Bu kadar erkekdünyası içinde sözü geçebilen birinsan. Sevdiklerine karşı yumuşakve düşkün. Kardeşi ile kurduğubağ göründüğünden daha derin. Budünyanın içinde doğmuş ve büyümüşolsa da yaşadıkları onu katılaştırmamış,aksine kucaklayıcı.Ben yaşadığı yeri, çevresiniseven biriyim. Dışarı çıktığımdaçiçekçiyle, manavla sohbet ederim.Hepsi dizinin sıkı takipçisi, ertesigün yorumlarını yaparlar. 'Emine'hepsinin çok sevdiği bir karakter,başına gelen her şey onları da çoketkiliyor. Aslında beni Sevil olaraktanıdıkları için hem çok şaşırıyor,hem de Emine'ye büyük saygı,sevgi gösteriyorlar. Bana en çok"Ne kadar gençmişsiniz" diyorlar.Normal hayatımda spor giyinenbiriyim, bu nedenle dış görünüşümdendolayı şaşırıyorlar. Birgün metroda bir seyirci beni tanıdı.İkimiz de ayaktaydık, biraz sohbetettik. Sonra ben oturdum, yanımdaboş yer vardı, "Buyurun, oturun"dedim, "Estağfurullah abla..." dedi.Seyrettiği ve sevdiği karakterleriçok benimsiyor seyircimiz.Hangi işi yaparsanız yapın, içineaşk girdi mi parıldıyor. Hep söylerim;bir kişi kendisinden bağımsızoyunculuk yapamaz. Sizin bedeninizdenve özgün ruhunuzdan yaratılanher karakter, kendinizden izlertaşır. 'Emine', Sevil'in de en belirginözelliklerinden doğdu; güç vesamimiyet. Samimiyet, benim içinkalp şeffaflığı demek... Ben bütünoynadığım karakterleri bu şekildeyaratmaya çalışırım. Daha öncecanlandırdığım her karakter içinbir parfüm arardım, kendi kokumlakarışsın ama benimki olmasın diye.'Emine' her zaman benim kokumayakın oldu.Çok ağır buluyorum. Bunu dahaönce kocasından öğrenmemesi çoküzücü. Şartlar ne olursa olsun böylebir gerçek tesadüfen öğrenilmemeli.Her insan kendi içinde özeldirve yalnızdır. Evlenmiş olmak insanlarınözel duygularını ve alanlarınıayırmayacakları anlamına gelmez.Ama bu çok zor bir denge. Güvendiğinizve sevdiğiniz insanla evlendiğinizdekararlarına saygı duymak,her şeyi sevgi ile paylaşmak, kalpleridaha da kuvvetlendir. İnsanlarevli olsa da sırları olabilir ama ortakhayatlarını riske ve zora sokan sırlar,ortak güven duygusunu bitirir.Kocam da güzel sanatlar mezunu,yaratıcı bir insan. Biz her şeyden önceçok iyi arkadaşız, her şeyi ilk önce Muratile paylaşırım. Oğlumuz Can'ı yardımcısızbüyüttük. Murat, tiyatro aşkıma herzaman çok büyük saygı ve sabır gösterdi.Biz eşimle birbirimize hâlâ hayranlıkduyarız. Küçük ve sakin bir aileyiz. Candoğduktan sonra her şey çok değişti,ben anne olmayı endişeli aşk hali diyetanımlıyorum. Evde son derece domestikbir kadınım, tüm çekim ve prova sürecindeevdeki işlerimden hiç kopmam.İki tutkum var; ailem ve işim ama ikisinibirbirine karıştırmam. Murat, dizinin çokiyi bir takipçisi, en ufak bir ipucu istemez,ilk yorumları hemen ondan alırım.Beni de zaman zaman eleştirir. Can yaşınedeniyle diziyi seyretmiyor.O bölümleri okurken veoynarken çok heyecanlandım.Çünkü 'Emine'nin böyle birduyguya kapılabileceğini hiçdüşünmezdim. Kendine görehaklı sebepleri var. Kuşku çoktehlikeli bir duygu. İçine düştümü insanın, kendinin bile çokşaşıracağı davranışlara sebepolabilir. Ben hayatımda bukadar keskin bir duygu yaşamadımama 'Emine' beni bileheyecanlandırdı. Kalbi o kadarhızlı çarptı ki; o tokat, ağır birkapının hızla çarpması gibi yankılandı.Ve sonra büyük hayalkırıklığı. Bu iki duygu; insanın,bir kadının bütün dengelerinibozar. Ben de oynarken hissetmeyeçalışarak çok üzüldüm veruhum yoruldu.