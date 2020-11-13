Burak Deniz’in acı günü! Babası Teoman Deniz’in ölüm haberiyle yıkıldı!

ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi. Aldığı haber sonrası büyük yıkım yaşayan oyuncu, babasının vefatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.