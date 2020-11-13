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’in acı günü! Babası ’in ölüm haberiyle yıkıldı!

Genç oyuncu babası Teoma Deniz’den acı haberle sarsıldı. Oyuncu Burak Deniz'in İzmit'te yaşayan babası , geçtiğimiz cuma günü yoğun bakıma kaldırıldı. Çarşamba günü kalp krizi geçiren Teoman Deniz, hayatını kaybetti. Oyuncunun babası dün düzenlenen cenaze töreniyle İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi 'ın moral verdiği öğrenildi. Aldığı haber sonrası büyük yıkım yaşayan oyuncu, babasının vefatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:31 Son Güncelleme: 13.11.2020 15:15 ABONE OL
Burak Deniz’in acı günü! Babası Teoman Deniz’in ölüm haberiyle yıkıldı!

Sevilen oyuncu 'in babası , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

Burak Deniz’in acı günü! Babası Teoman Deniz’in ölüm haberiyle yıkıldı!

TV100'de yer alan habere göre, Oyuncu 'in İzmit'te yaşayan babası , geçtiğimiz cuma günü yoğun bakıma kaldırıldı. Çarşamba günü kalp krizi geçiren Teoman Deniz, hayatını kaybetti. Oyuncunun babası dün düzenlenen cenaze töreniyle İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

Burak Deniz’in acı günü! Babası Teoman Deniz’in ölüm haberiyle yıkıldı!

ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Büyük bir üzüntü yaşayan 'e sevgilisi 'ın moral verdiği öğrenildi. Aldığı haber sonrası büyük yıkım yaşayan oyuncu, babasının vefatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Burak Deniz’in acı günü! Babası Teoman Deniz’in ölüm haberiyle yıkıldı!
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